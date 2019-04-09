США, приостановив участие в ДРСМД, ведут работы над новыми ракетами - Минобороны РФ

Источник материала: Интерфакс

США начали работы по созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, Россия ответит зеркально, но без втягивания в гонку вооружений, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

В интервью газете "Аргументы и факты" А.Фомин заявил, что Россия сделала всё, чтобы сохранить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Но наши американские партнёры объявили о начале процедуры выхода из Договора о РСМД, ведутся работы по созданию наземных ракет средней и меньшей дальности", - сказал А.Фомин.

"В этой связи президентом РФ принято решение о зеркальном ответе на действия США по созданию ракет средней и меньшей дальности, но без втягивания в новую затратную гонку вооружений", - сообщил замглавы Минобороны РФ.

"Мы многократно пытались вывести их на профессиональный разговор, предлагали конкретные инициативы в интересах поиска развязок для урегулирования взаимных претензий. Для сохранения этого договора пошли на беспрецедентные меры транспарентности, проведя в Москве показ ракеты 9М729, не подпадающей под международные ограничения", - сказал А.Фомин.

"Действия Вашингтона последовательно разрушают сложившуюся систему поддержания стратегической стабильности, основой которой являются эти соглашения", - заявил он.

"В течение многих лет Россия проявляла максимум терпения, добиваясь от американцев устранения очевидных нарушений Договора о РСМД. В США же от любых претензий попросту отмахивались, голословно обвиняя Россию в нарушении соглашения", - сообщил А.Фомин.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостановила участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.