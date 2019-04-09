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Во Франции осудили двух поляков, пытавшихся перевезти нелегала в гробу через Ла-Манш

09.04.2019 22:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Суд во Франции признал виновными двух поляков, которые пытались незаконно перевезти по тоннелю под Ла-Маншем нелегального мигранта из Ирака, сообщают местные СМИ.

Каждого из двух мужчин приговорили к 14 месяцам тюрьмы.

Стражи порядка задержали их на прошлой неделе во французском Кале у въезда в тоннель, соединяющего континентальную часть Европы и Великобританию.

Два польских дальнобойщика перевозили в грузовом автомобиле гробы. Погранслужбам они сообщили, что у них заказана в Великобритании такая доставка.

Однако французская полиция во время досмотра грузовика выяснила, что в одном из гробов они пытались незаконно перевезти в Великобританию иракского мигранта.

 
 
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Суд во Франции признал виновными двух поляков, которые пытались незаконно перевезти по тоннелю под Ла-Маншем нелегального мигранта из Ирака, сообщают местные СМИ....
 
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