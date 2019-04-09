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Во Франции осудили двух поляков, пытавшихся перевезти нелегала в гробу через Ла-Манш
Источник материала: Интерфакс
Суд во Франции признал виновными двух поляков, которые пытались незаконно перевезти по тоннелю под Ла-Маншем нелегального мигранта из Ирака, сообщают местные СМИ.
Каждого из двух мужчин приговорили к 14 месяцам тюрьмы.
Стражи порядка задержали их на прошлой неделе во французском Кале у въезда в тоннель, соединяющего континентальную часть Европы и Великобританию.
Два польских дальнобойщика перевозили в грузовом автомобиле гробы. Погранслужбам они сообщили, что у них заказана в Великобритании такая доставка.
Однако французская полиция во время досмотра грузовика выяснила, что в одном из гробов они пытались незаконно перевезти в Великобританию иракского мигранта.
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Суд во Франции признал виновными двух поляков, которые пытались незаконно перевезти по тоннелю под Ла-Маншем нелегального мигранта из Ирака, сообщают местные СМИ....
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