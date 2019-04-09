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Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Дисциплина и работа с прибылью всего агропромышленного комплекса – такое поручение Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Логойский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ и посетил несколько хозяйств, над которыми взяли «шефства» крупные промышленные предприятия. Какие плоды принесли такие тандемы, и главное – в каком направлении хозяйствам двигаться дальше? Кстати, Президенту презентовали 9 мая техническую новинку: в поле вышел новый белорусский электротрактор. Корреспондент Ольга Коршун продолжит.
Ольга Коршун, СТВ:
Кстати, погода уже внесла коррективы. Ранняя весна диктует свои правила поведения в полях: в некоторых хозяйствах уже приступили к посадке картофеля и кукурузы. Что касается ранних яровых, то в день в среднем засевают около 40-45 тысяч гектаров.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Ход посевной проинспектировал глава государства. Скорость в этом процессе далеко не определяющий фактор (хотя важно не упустить момент). Но не внести удобрения – значит потерять половину потенциального урожая. Это касается всех культур – и зерновых, и бобовых, и овощей. В 2019 году в хозяйствах накоплено около 600 тысяч тонн минеральных удобрений – плюс 17 % к 2018. Президент требует прибавлять постоянно, хотя бы на 10-15 % в год. Причем вносить не только азот, фосфор и калий, а активно использовать органику.
Президент интересовался не только ходом посевной. В Логойском районе есть несколько подшефных хозяйств. К примеру, за сельхозкомплекс «Логойский» с 2006 года несет ответственность «Белоруснефть». В хозяйстве на данный момент решили несколько сменить профиль: частично отказаться от разведения свиней и сконцентрироваться на семенах. Готовятся к запуску линии по производству элитных сортов. Если это перспективно, то почему нет? Главное – прибыль.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наша беда – психология. Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дворник (вице-премьер – прим. ред.) ходит, думает: да, точно. Вошел в положение: да, тяжело, надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, а где-то и посмеивается: вот я напряг – мне дали. Все, дурница должна быть закончена.
Что касается шефства, то дело здесь не только в финансовой помощи. Все-таки на промышленных гигантах – опыт, специалисты, да и подход к делу совсем иной. Иногда элементарно на сельскохозяйственных предприятиях не хватает твердой руководящей руки. Все это должно в перспективе помочь отстающим в сфере АПК выйти на новый уровень.
Александр Лукашенко:
Может быть, не так серьезно они вовлекутся в это, но у них есть люди, какая-то маленькая копеечка, культура вообще другая. Они подтянут эти хозяйства быстрее, если за ними закрепить как подшефное или, если это госпредприятие, передать в их структуру. Но я хочу посмотреть, как же они работают, как они сработали с теми колхозами, которые им когда-то предали.
Многое в сельском хозяйстве решает и техника. В 2019 году на посевной трудятся около 50 тысяч тракторов. А в будущем технический арсенал может пополнить вот этот уникальный агрегат – белорусский трактор на электрической тяге.
В теории он экономит топливо, так что полевые испытания проходить придется. Кстати, в качестве экспериментальной площадки Президент предложил свое приусадебное хозяйство.
Николай Зезетко, главный конструктор МТЗ:
Когда в Беларуси в разгаре посевная, в Украине уже собирают урожай, но политический. Президент не раз затрагивал эту тему и даже высказал свое мнение – кто победит на выборах. 8 апреля Александр Лукашенко в интервью турецкому журналисту
Еще одна точна в маршруте главы государства – сельхозцех «Гайна», который относится к Минскому тракторному заводу. Недавно МТЗ построил в этом хозяйстве современную молочно-товарную ферму. Возвели ее буквально за 9 месяцев. Всего на комплексе более 1000 тысяч голов скота.
Интересно тебе, да? Очень интересно? Ну как можно не любить такую скотину.
Ферма включает два коровника, молочный блок и доильный зал, отдельное здание для телят. В хозяйстве планируют в будущем построить зернохранилище и небольшой комбикормовый завод. Во многом рассчитывают на помощь «шефов». А Минский тракторный завод может взять под крылышко еще несколько отстающих хозяйств.
Александр Лукашенко:
Не только тебе: я хочу хотя бы по колхозу сложному догрузить. Догрузить если потянешь, если не потянешь, никто тебе давать не будет. А кое-то у нас налегке еще. Есть люди в городе – культура совсем другая, мозги другие, но надо повернуться и помочь. Это одно-два хозяйства в районе, в стране так везде.
А это мехдвор сельхозкомплекса «Острошицы». По масштабам это одно из самых небольших хозяйств в районе: всего 2500 тысячи сельхозугодий, две молочно-товарные фермы и 544 коровы. Но даже у такого небольшого предприятия при грамотном подходе есть перспективы.
– На тысячу ферму поставить.
Чтобы развиваться, нужно увеличивать поголовье скота, строить молочно-товарный комплекс и модернизировать мастерские. Подставить плечо готов Минский комбинат хлебопродуктов, который взял под свое крыло это хозяйство еще в 2003 году.
Количество таких подшефных хозяйств в стране будет расти. Практически каждому крупному промышленному предприятию вверят агропромышленного «подопечного», а то и не одного. Все-таки в такой «сцепке», как показывает опыт, идти прочнее и эффективнее.
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Новости Беларуси. Дисциплина и работа с прибылью всего агропромышленного комплекса – такое поручение Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в...
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