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Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

09.04.2019 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дисциплина и работа с прибылью всего агропромышленного комплекса – такое поручение Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в Логойский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент ознакомился с ходом весенне-полевых работ и посетил несколько хозяйств, над которыми взяли «шефства» крупные промышленные предприятия. Какие плоды принесли такие тандемы, и главное – в каком направлении хозяйствам двигаться дальше? Кстати, Президенту презентовали 9 мая техническую новинку: в поле вышел новый белорусский электротрактор. Корреспондент Ольга Коршун продолжит.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Ольга Коршун, СТВ:
В 2019 году аграрии планируют намолотить около 8,5 миллионов тонн зерна. И если урожай по осени считают, то начало всему – весна. Сегодня уже практически завершен сев ранних яровых, на очереди травы и кукуруза. Чтобы собрать урожай, должны сойтись два фактора: погода и технологии. Если планы небесной канцелярии нам неведомы, то технологии точно в руках аграриев.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Кстати, погода уже внесла коррективы. Ранняя весна диктует свои правила поведения в полях: в некоторых хозяйствах уже приступили к посадке картофеля и кукурузы. Что касается ранних яровых, то в день в среднем засевают около 40-45 тысяч гектаров.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Основной акцент – это технология, чтобы мы сегодня, имея дефицит ресурсов, их качественно распределили. Поэтому, думаю, в ближайшие дни закончим сев ранних яровых и продолжим сев дальше – технические культуры, корнеплоды, овощи и так далее.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Ход посевной проинспектировал глава государства. Скорость в этом процессе далеко не определяющий фактор (хотя важно не упустить момент). Но не внести удобрения – значит потерять половину потенциального урожая. Это касается всех культур – и зерновых, и бобовых, и овощей. В 2019 году в хозяйствах накоплено около 600 тысяч тонн минеральных удобрений – плюс 17 % к 2018. Президент требует прибавлять постоянно, хотя бы на 10-15 % в год. Причем вносить не только азот, фосфор и калий, а активно использовать органику.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

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Президент интересовался не только ходом посевной. В Логойском районе есть несколько подшефных хозяйств. К примеру, за сельхозкомплекс «Логойский» с 2006 года несет ответственность «Белоруснефть». В хозяйстве на данный момент решили несколько сменить профиль: частично отказаться от разведения свиней и сконцентрироваться на семенах. Готовятся к запуску линии по производству элитных сортов. Если это перспективно, то почему нет? Главное – прибыль.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никому не позволяй работать убыточно. Это заскорузлость нашего мышления аграрного. Ему-то чего послабления делать, вы и так ему помогли достаточно. Шевелиться надо, он находится в лучших условиях, чем остальные 14 хозяйств.

Наша беда – психология. Мы, аграрии, начинаем ныть: а вот нам тяжело. Дворник (вице-премьер – прим. ред.) ходит, думает: да, точно. Вошел в положение: да, тяжело, надо им помогать. Бежит ко мне, меня убеждает. Я тоже думаю: да, надо помогать. А он сидит и руки потирает, а где-то и посмеивается: вот я напряг – мне дали. Все, дурница должна быть закончена.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Что касается шефства, то дело здесь не только в финансовой помощи. Все-таки на промышленных гигантах – опыт, специалисты, да и подход к делу совсем иной. Иногда элементарно на сельскохозяйственных предприятиях не хватает твердой руководящей руки. Все это должно в перспективе помочь отстающим в сфере АПК выйти на новый уровень.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Александр Лукашенко:
Хочу посмотреть, как вот эти, скажем по старинке, подшефные работают здесь. Думаю, что кого-то надо еще догрузить дополнительно колхозами и совхозами. Да, они будут упираться, будут против. Да зачем им это надо? Но надо попросить их.

Может быть, не так серьезно они вовлекутся в это, но у них есть люди, какая-то маленькая копеечка, культура вообще другая. Они подтянут эти хозяйства быстрее, если за ними закрепить как подшефное или, если это госпредприятие, передать в их структуру. Но я хочу посмотреть, как же они работают, как они сработали с теми колхозами, которые им когда-то предали.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Многое в сельском хозяйстве решает и техника. В 2019 году на посевной трудятся около 50 тысяч тракторов. А в будущем технический арсенал может пополнить вот этот уникальный агрегат – белорусский трактор на электрической тяге.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

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В теории он экономит топливо, так что полевые испытания проходить придется. Кстати, в качестве экспериментальной площадки Президент предложил свое приусадебное хозяйство.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Николай Зезетко, главный конструктор МТЗ:
Мы когда начинали разрабатывать этот трактор в 2006 году, хотели просто заменить гидрообъемную дорогую импортную трансмиссию.
– Что, это дешевле?
– Это намного дешевле. И в обслуживании для хозяйств это будет намного дешевле. Здесь стоит только двигатель генератор. Там ничего не изнашивается. И, в принципе, если хорошо изготовлено, то может работать по 40-50 лет.
– Ты считаешь, что это перспективно.
– Конечно. Все равно же мы когда-нибудь придем к электротрактору.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Когда в Беларуси в разгаре посевная, в Украине уже собирают урожай, но политический. Президент не раз затрагивал эту тему и даже высказал свое мнение – кто победит на выборах. 8 апреля Александр Лукашенко в интервью турецкому журналисту озвучил свою позицию. А сегодня собрали урожай уже комментариев на эту тему.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

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Еще одна точна в маршруте главы государства – сельхозцех «Гайна», который относится к Минскому тракторному заводу. Недавно МТЗ построил в этом хозяйстве современную молочно-товарную ферму. Возвели ее буквально за 9 месяцев. Всего на комплексе более 1000 тысяч голов скота.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Интересно тебе, да? Очень интересно? Ну как можно не любить такую скотину.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Ферма включает два коровника, молочный блок и доильный зал, отдельное здание для телят. В хозяйстве планируют в будущем построить зернохранилище и небольшой комбикормовый завод. Во многом рассчитывают на помощь «шефов». А Минский тракторный завод может взять под крылышко еще несколько отстающих хозяйств.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Александр Лукашенко:
В Логойске, допустим, он говорит два хозяйства, которым нужна будет помощь. Ну не вытянут они сами. Я не говорю, что от тебя надо там будут большие деньги. Нам от тебя нужна там организация. Чтобы ты как культурный человек пришел, как здесь, огородил ферму, чтобы собаки не бегали. Чтобы пьяные трактористы не ездили куда попало. Машинный двор в порядок привел (ну, это уже родное твое). Огородил другие фермы, если, допустим, колхоз какой-то.

Не только тебе: я хочу хотя бы по колхозу сложному догрузить. Догрузить если потянешь, если не потянешь, никто тебе давать не будет. А кое-то у нас налегке еще. Есть люди в городе – культура совсем другая, мозги другие, но надо повернуться и помочь. Это одно-два хозяйства в районе, в стране так везде.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

А это мехдвор сельхозкомплекса  «Острошицы». По масштабам это одно из самых небольших хозяйств в районе: всего 2500 тысячи сельхозугодий, две молочно-товарные фермы и 544 коровы. Но даже у такого небольшого предприятия при грамотном подходе есть перспективы.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

– На тысячу ферму поставить.
– Ферму понятно, так у него же земли нет.
– С той стороны у нас частники, там Минский район. Подумаем, может, нужно этих частников слить.
– Конечно, хорошо, если земли примыкают к хозяйству, которое ты там берешь. Но, наверное, это уже будет сложнее. Может быть, какое-то хозяйство в области подобрать? Может быть, на этих 2500 и какую-то продукцию другую производить? Может, ты это теплицами займешь, может – садами, огородами, еще чем-то. Надо подумать.

Александр Лукашенко: Никому не позволяй работать убыточно. Дурница должна быть закончена

Чтобы развиваться, нужно увеличивать поголовье скота, строить молочно-товарный комплекс и модернизировать мастерские. Подставить плечо готов Минский комбинат хлебопродуктов, который взял под свое крыло это хозяйство еще в 2003 году.

Количество таких подшефных хозяйств в стране будет расти. Практически каждому крупному промышленному предприятию вверят агропромышленного «подопечного», а то и не одного. Все-таки в такой «сцепке», как показывает опыт, идти прочнее и эффективнее.
 
 
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Новости Беларуси. Дисциплина и работа с прибылью всего агропромышленного комплекса – такое поручение Александр Лукашенко дал во время рабочей поездки в...
 
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