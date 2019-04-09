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«Тоттенхэм» обыграл в Лиге чемпионов «Манчестер Сити», «Ливерпуль» был сильнее «Порту»

10.04.2019 00:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» одержали победы в первых матчах ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.


Reuters

«Ливерпуль» без видимых проблем разобрался с португальским «Порту» — 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. На пятой минуте счет открыл Кейта, а на 26-й Фирмино установил окончательный счет матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Хендерсон, Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане (Ориги, 73), Салах, Фирмино (Старридж, 82).

«Порту»: Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра (Фернандо, 77), Эдер Милитао, Оливер Торрес (Бруну Кошта, 73), Данилу Перейра, Марега, Отавио, Корона, Соарес (Браими, 62).

В другом матче «Тоттенхэм» в первом матче на новом стадионе одолел «Манчестер Сити» — 1:0. Единственный мяч на 78-й минуте забил Сон Хын Мин. Отметим, что в первом тайме форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не реализовал пенальти.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Уинкс (Ваньяма, 81), Алли (Льоренте, 87), Сиссоко, Кейн (Лукас Моура, 58), Сон Хын Мин.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Делф, Сильва (де Брюйне, 89), Фернандиньо, Марез (Сане, 89), Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 71).

 
 
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Английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» одержали победы в первых матчах ¼ финала футбольной Лиги чемпионов.
 
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