Сергей Сацук: Почему я больше не доверяю крутым юридическим конторам

Источник материала: Ежедневник





Всегда был уверен, что адвокатское бюро, позиционирующее себя одним из лидеров рынка, должно, как минимум, быть на уровне выше среднего по любому юридическому вопросу. Оказалось, в Беларуси можно быть успешным и по-другому.

Недавно, одни герои наших расследований обратились в суд с иском о защите деловой репутации. Защищаться решили не сами, а с помощью одного известного в Беларуси адвокатского бюро - "Сысуев, Бондарь и Храпуцкий СБХ (SBH law offices). Я даже немного напрягся, начиная изучать иск. Ведь компания известная, или раскрученная - тут как посмотреть. Давно ее знаю, много о ней слышал и много получал от них релизов ранее. То там лекции читают, то там, то награду получат от Минюста, то форум по разрешению споров стран Восточной Европы организуют, то партнер компании Александр Храпуцкий избран, а потом и переизбран, членом Международного арбитражного суда при Международной торговой палате (ICC International Court of Arbitration), штаб-квартира которого находится в Пaриже. С какой стороны не посмотри на компанию – крутая, и должно быть, профессиональная. Поэтому и напрягся, получив иск и увидев, кто будет защищать интересы истцов. Хотя все наши расследования и проходят юридическую экспертизу перед публикацией, сойтись с такими профессионалами в суде – это действительно проверка нас на прочность.

Сразу скажу, за свою историю "Ежедневник" прошел около двух десятков подобных судов, из которых проиграл только один, да и то чисто условно. Остальные выиграли, либо закончили примирением, найдя по итогу общие точки соприкосновения с истцами. Опыт судебных разбирательств у нас есть. Поэтому и не боимся печатать то, что раскопали и высказывать по этим фактам свое мнение. За всю историю судебных разбирательств мне приходилось сталкиваться с различным уровнем оппонентов: от молодой девушки, которая три года как закончила вуз и уже показывала себя настоящим профессионалом, до начальника юридического отдела крупной известной компании, демонстрировавшего полнейшую профнепригодность по вопросу защиты деловой репутации в суде. Естественно, по моему, абсолютно не профессиональному с юридической точки зрения мнению. Но с такой юридической компанией, да еще с таким именем, пока не сталкивались. Поэтому было немного страшно, но с другой стороны и интересно. А в итоге стало грустно от разочарования и немного даже смешно.

Начну с того, что адвокат такого крутого адвокатского бюро не смог с первого раза правильно оформить в иске требования своих клиентов. Суд оставил иск без движения, а адвокату пришлось исправлять недостатки.

Ну ладно, не получилось, с первого раза. Бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но прочитал дополнения к исковому заявлению, которым адвокат исправил недостатки, и диву дался.

Около половины цитат, которые оспариваются, касаются совсем другой фирмы, а совсем не тех двух компаний, интересы которых представляет адвокат. Ну да ладно, возможно адвокат читает между строк и видит совсем не то, о чем мы писали. Тоже бывает. А возможно клиенты настояли. Тут пусть суд оценивает, насколько обоснован иск в данной части. Но далее в дополнительных пояснениях к иску адвокат, обосновывая суду, в чем же заключается недостоверность распространенных сведений, указал, что истцы не совершали коррупционных преступлений и отсутствуют решения суда, доказывающее обратное.

Я долго смеялся, потому что даже мне, не юристу известно, что истцы, как - это юридические лица, в принципе не могут совершать преступлений и, значит, доказать обратное в принципе невозможно. Сначала подумал, что описка, с кем не бывает. Но все дело в том, что темы не совершения преступления истцами, об отсутствии у истцов преступного сговора и т.п. адвокат придерживался и по иным выдержкам из статьи. Мне даже не поверилось и до сих пор до конца не верится, что адвокат бюро "Сысуев, Бондарь и Храпуцкий СБХ" не понимает таких элементарных вещей.

Впрочем, не знаю, может я всю жизнь занимаюсь юридическими вопросами, не имея юридического образования все равно поднаторел и поэтому слишком критически отношусь к представителю оппонента. Поэтому для чистоты эксперимента спросил несколько знакомых со средним и средним специальным образованием, которые никогда с подобным не сталкивались. Для всех это оказалось элементарно: совершать преступления могут лишь люди, то есть физические лица. Поэтому для меня загадка, почему адвокату "Сысуев, Бондарь и Храпуцкий СБХ" это пришлось объяснять. И это при том, что на сайте SBH law offices указано: "Практика адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» по разрешению споров исторически является одной из наиболее сильных в Республике Беларусь. Адвокатское бюро «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» обеспечивает своим клиентам эффективную защиту, представляя их интересы в судах Республики Беларусь".

Если вот это эффективная защита, то, спасибо, мне лично такая и даром не нужна.

В суде, на первом подготовительном заседании суда было тоже временами весело. На наши вопросы и на вопросы суда, как сведения, касающиеся третьей компании, не участвующей в споре, могут порочить истцов, адвокат не смог ничего вразумительного пояснить, а взял таймаут и сказал, что уточнит свои претензии к следующему заседанию.

Пришлось проводить второе предварительное заседание, на которое адвокат «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ» принес новые уточняющие требования. То есть фактически сформулировал исковые требования в третий раз. Но ничего хорошего, по моему мнению, из этого не получилось. В подробности вдаваться не будем. Пусть суд дает свою оценку. Но ходе второго подготовительного заседания произошли другие интересные моменты.

В какой-то момент, красноречиво доказывая правоту своей позиции и позиции своих доверителей, адвокат начал приводить мнение некоего французского производителя, который предпочитает работать в Беларуси через одну фирму, но проверенную и т.д. Когда даже я спросил, что это за производитель, и где отражено такое мнение этого производителя, адвокат заявил, что это абстрактный производитель. Получается, что адвокат сам придумал этого абстрактного французского производителя, сам сформулировал его мнение, и сам же с этим мнением согласился.

А когда адвокат, действуя, как представитель иностранной компании, заявил суду, что руководитель представительства этой иностранной компании в Беларуси не имеет полномочий делать заявлении от имени этой компании, мое мнение о профессионализме адвоката сформировалось окончательно. Ведь именно этот руководитель представительства подписал доверенность самому адвокату. И если руководитель представительства не имеет права делать заявления от имени иностранной компании, то адвокат тем более не имеет таких полномочий.

Это далеко не все, что пришлось услышать в ходе двух предварительных заседаний. Я хоть и записывал все на диктофон, но не хочу перегружать читателей. Для меня было большим сюрпризом и то, что адвокат, мягко говоря, слабо был подготовлен к заседанию. Он путался в совсем простых фактах, описанных в статье. В какой-то момент у меня даже возник вполне резонный вопрос, а читал ли он вообще статью, которую оспаривает? В общем, я по-настоящему удивлен, так как никогда ранее не сталкивался с таким уровнем профессионализма оппонента в суде. И тем более я не ожидал, такого уровня от раскрученной юридической компании. У меня не вызывает сомнений профессионализм партнеров «Сысуев, Бондарь, Храпуцкий СБХ». Это только мое мнение о работающем там одном адвокате. Тем не менее, глядя на него, люди потом будут судить о всей компании.

Сегодня будет уже третье подготовительное заседание суда. Я не знаю, выиграем мы или все же проиграем. Факты истцы не оспаривают. Они просто считают, что тендеры с участием связанных родственными узами компаний (вернее, людей, которые эти компании представляют), в результате которых цена формируется в 9-13 раз выше, чем у производителя, - это нормально для Беларуси. Мол, так работают все. Мне искренне жаль истцов. И потому, что они реально считают, что с белорусского здравоохранения можно драть десять шкур и совесть по этому поводу их не мучает. И мне их жаль, потому что они понадеялись на раскрученное юридическое имя, а получили вот такой вот уровень обслуживания. И впредь буду очень осторожно относиться к раскрученным именам.