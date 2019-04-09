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Хорошие предложения от «Беларусбанка» для корпоративных клиентов
10.04.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Беларусбанк» в рамках акции «ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС» предлагает клиентам привести партнера и получить скидку в размере до 50% на пакет услуг. Акция действует до 17 февраля 2020 года.
Скидка за пользование пакетом услуг устанавливается:
Для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает кредитные продукты, предусматривающие максимально привлекательные условия кредитования (подробности на сайте
Более детальную информацию можно получить в филиале №100 ОАО «АСБ Беларусбанк» по телефонам:
Скидки, кредиты, специальная программа для города-спутника Жабинки. «Беларусбанк» поддерживает предприятия малого и среднего бизнеса
В целях стимулирования предпринимательской деятельности в городах-спутниках ОАО «АСБ «Беларусбанк» поддержит развитие бизнеса в городе Жабинка.
Для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города Жабинка, ОАО «АСБ «Беларусбанк» установлены следующие процентные ставки по кредитам в белорусских рублях:
Дополнительно для вновь привлекаемых корпоративных клиентов, зарегистрированных в городе Жабинка, с 18 февраля 2019 года по 17 февраля 2020 года пройдет акция, согласно которой установлено вознаграждение по пакету услуг «Развитие» в размере 1 рубль в месяц. Услуга будет действовать в течение 1 года с момента подключения корпоративных клиентов к указанному пакету услуг.
Подробную информацию можно получить в ЦБУ № 109 филиала № 100 БОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк» по телефонам:
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