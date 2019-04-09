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Хорошие предложения от «Беларусбанка» для корпоративных клиентов

10.04.2019 06:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Беларусбанк» в рамках акции «ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС» предлагает клиентам привести партнера и получить скидку в размере до 50% на пакет услуг. Акция действует до 17 февраля 2020 года.

Хорошие предложения от «Беларусбанка» для корпоративных клиентов

Скидка за пользование пакетом услуг устанавливается:

- для привлекающего клиента в размере 10% за каждого привлеченного клиента, но не более 50%;
- для привлекаемого клиента в размере 10% от абонентной платы за пакет услуг, на который подключается корпоративный клиент.

Для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает кредитные продукты, предусматривающие максимально привлекательные условия кредитования (подробности на сайте www.asb.by).

Более детальную информацию можно получить в филиале №100 ОАО «АСБ Беларусбанк» по телефонам: 277-585, 277-374.

Скидки, кредиты, специальная программа для города-спутника Жабинки. «Беларусбанк» поддерживает предприятия малого и среднего бизнеса

В целях стимулирования предпринимательской деятельности в городах-спутниках ОАО «АСБ «Беларусбанк» поддержит развитие бизнеса в городе Жабинка.

Для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории города Жабинка, ОАО «АСБ «Беларусбанк» установлены следующие процентные ставки по кредитам в белорусских рублях:

- на цели текущей деятельности в размере ставки рефинансирования НБ РБ - 3 п.п.;
- на цели инвестиционной деятельности в размере ставки рефинансирования НБ РБ - 4 п.п.

Дополнительно для вновь привлекаемых корпоративных клиентов, зарегистрированных в городе Жабинка, с 18 февраля 2019 года по 17 февраля 2020 года пройдет акция, согласно которой установлено вознаграждение по пакету услуг «Развитие» в размере 1 рубль в месяц. Услуга будет действовать в течение 1 года с момента подключения корпоративных клиентов к указанному пакету услуг.

Подробную информацию можно получить в ЦБУ № 109 филиала № 100 БОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк» по телефонам: 8-01641-22707, 8-01641-22102

*На правах рекламы
ОАО «АСБ Беларусбанк»
УНП 200246676

 
 
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   Скидка до 50%: акция «Взаимный интерес» для корпоративных клиентов «Беларусбанка» «Беларусбанк» в рамках акции «ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС» предлагает клиентам...
 
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