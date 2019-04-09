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«Придешь с валютой - комиссии не будет, с рублями - надо доплатить». Переводим деньги на счет фирмы

10.04.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если, например, вы строите дом или купили квартиру, и вам нужно перевести деньги на счет застройщика, банк возьмет за это комиссию. Исключение составляют случаи, когда клиент обращается в банк с наличкой в валюте. В таких ситуациях некоторые банки не берут комиссию, а просто переводят деньги на счет юрлица по безналичному курсу. Но если после конвертации необходимой суммы не хватит, вам придется доплатить, а если будет превышать – банк вернет разницу. Возможна оплата через интернет-банк, но тоже с комиссией (кроме переводов в ЕРИП).

FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит перевести деньги на счет юрлица в отделении банка и через интернет-банкинг.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
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Название банка

Комиссия за перевод в отделении банка

Комиссия за перевод через интернет-банкинг

Альфа-Банк

На счет юр.лица Альфа-Банка, если сумма до 5 000 руб. , то комиссия 10 руб + 3 руб за составление платежного поручения.

На счет юр.лица иных банков – 1% от суммы (мин 1 руб.)

1 рубль в любой банк.

Банк БелВЭБ

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб. При переводе на другие цели – 1.5% от суммы, мин. 3 руб., макс. 80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1.5 руб.

Банк Дабрабыт

При переводе до 2000руб. комиссия 0,5% от суммы, мин.5 руб., свыше 2000 руб - 0,1% от суммы, мин. 5 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 0,50 руб.

Банк Решение

При переводе до 5000 руб, комиссия 1% от суммы, если более 5000 руб - 0,5% от суммы.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам без комиссии.

Белагропромбанк

На строительство (покупку) жилья, строительство инженерных сетей, оплату проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ – 0,2% от суммы, мин. 1 руб, макс. 80 руб.

На иные цели – 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 100 руб.

Платеж по реквизитам – 0,2% от суммы, мин. 0,50 руб., макс. 50 руб.

Беларусбанк

2 % от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб.

Платеж по реквизитам – 0,50 руб.

Белгазпромбанк

На счет юр.лица Белгазпромбанка комиссия 0.2% от суммы, мин. 3 руб., макс.100 руб.

На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы,

мин 3 руб., макс.100 руб.

Платеж по реквизитам на счет юр.лица Белгазпромбанка – 0.15%, макс.20 руб., в другие банки – 1% от суммы, макс. 30

Банк ВТБ (Беларусь)

На счет юр.лица Банка ВТБ комиссия 0.5% от суммы +1.50 руб. за пересчет денег.

На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин 2 руб., макс.100 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 руб., макс.50 руб.

Идея Банк

На счет юр.лица Идея Банка комиссия 0.3% от суммы, мин. 5 руб.

На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс.500 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – без комиссии

МТБанк

На счет юр.лица МТбанка комиссия 0,5% от суммы, мин.0,20 руб, 10 руб.

На счет юр.лица иных банков –

2 % от суммы, мин.1,50 руб., макс.50 руб.

Платеж по реквизитам на счет юр.лица МТбанка – без комиссии, в другие банки – 1% от суммы, мин 0,50 руб.

Паритетбанк

На счет юр.лица Паритетбанка комиссия 1% от суммы, мин.4 руб, макс. 100 руб.

На счет юр.лица иных банков –

2 % от суммы, мин.4 руб., макс.100 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин. 0,50 руб.

Приорбанк

На счет юр.лица Приорбанка при переводе в пользу строительства до 1000 руб. – 1 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 10 руб.

На иные цели – 0,5% мин. 10 руб, макс. 100 руб.

На счет юр.лица иных банков при переводе пользу строительства до 1000 руб. – 1.5 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 20 руб.

На иные цели – 0,7% мин. 15 руб, макс. 100 руб.

К каждой операции прибавляется 5 руб. за пересчет наличных.

Платеж по реквизитам – 0.5 % от суммы, мин. 0,50 руб.,80 руб.

РРБ–Банк

На счет юр.лица РРБ–Банка комиссия 0,1% от суммы, мин.2 руб, макс.40 руб.

На счет юр.лица иных банков –

2 % от суммы, мин.5 руб., макс.100 руб.

При обращении в банк с валютой и переводе ее на счет в бел.рублях по курсу банка комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин.1 руб., макс.150 руб.

Технобанк

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.

При переводе на другие цели – 0.25% от суммы, мин. 1 руб., макс. 10 руб.(для счета в Технобанке) и 0.5% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.(для счета в иных банках)

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но будет оформляться платежное поручение стоимостью 5 руб.

Платеж по реквизитам – 1 руб.

Франсабанк

1,0101% от суммы.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1,0101% от суммы

Цептер Банк

На счет юр.лица Цептер Банка без комиссии.

На счет юр.лица иных банков –

0,2 % от суммы, мин.2 руб., макс.75 руб.

Платеж по реквизитам – без комиссии.

Белорусский народный банк

На счет юр.лица БНБ-Банка комиссия 0,5% от суммы, макс.80 руб.

На счет юр.лица иных банков –

0.5% от суммы, мин.3,5 руб., макс. 80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 макс. 5 руб.

Белинвестбанк

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.

При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – без комиссии.

БСБ Банк

При переводе до 5 000 рублей- 1% от суммы, мин. 1 руб., макс 10 руб.,

свыше 5 000 рублей - 0,2%, макс. 60 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – без комиссии.

БТА Банк

0.15% от суммы, мин. 3 руб., макс.80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но нужно заплатить 1 руб. за платежное поручение.

Не осуществляется перевод

БПС-Сбербанк

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,3% от суммы, мин. 10 руб., макс. 100 руб.

При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб.

Платеж по реквизитам – 2 руб.

Статусбанк

На счет юр.лица Статусбанка

комиссия 0,5% от суммы, мин.2 руб.

На счет юр.лица иных банков –

1% от суммы, мин.2 руб.

Платеж по реквизитам – 0,9% от суммы на счет, открытый в иных банках. При использовании зарплатных карточек банка - 0,3% от суммы, при использовании остальных карточек СтатусБанка - бесплатно.

Комиссия за перевод в отделении банка

Комиссия за перевод через интернет-банкинг
Альфа-Банк

На счет юр.лица Альфа-Банка, если сумма до 5 000 руб. , то комиссия 10 руб + 3 руб за составление платежного поручения.

На счет юр.лица иных банков – 1% от суммы (мин 1 руб.)

1 рубль в любой банк
Банк БелВЭБ

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб. При переводе на другие цели – 1.5% от суммы, мин. 3 руб., макс. 80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1.5 руб.
Банк Дабрабыт

При переводе до 2000руб. комиссия 0,5% от суммы, мин.5 руб., свыше 2000 руб - 0,1% от суммы, мин. 5 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 0,50 руб.
Банк Решение

При переводе до 5000руб, комиссия 1% от суммы, если более 5000 руб - 0,5% от суммы.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам без комиссии.
Белагропромбанк

На строительство (покупку) жилья, строительство инженерных сетей, оплату проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ – 0,2% от суммы, мин. 1 руб, макс. 80 руб.

На иные цели – 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 100 руб.

Платеж по реквизитам – 0,2% от суммы, мин. 0,50 руб., макс. 50 руб.
Беларусбанк

2 % от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб.

Платеж по реквизитам – 0,50 руб.
Белгазпромбанк

На счет юр.лица Белгазпромбанка комиссия 0.2% от суммы, мин. 3 руб., макс.100 руб.

На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы,

мин 3 руб., макс.100 руб.

Платеж по реквизитам на счет юр.лица Белгазпромбанка – 0.15%, макс.20 руб., в другие банки – 1% от суммы, макс. 30
Банк ВТБ (Беларусь)

На счет юр.лица Банка ВТБ комиссия 0.5% от суммы +1.50 руб. за пересчет денег.

На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин 2 руб., макс.100 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 руб., макс.50 руб.
Идея Банк

На счет юр.лица Идея Банка комиссия 0.3% от суммы, мин. 5 руб.

На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс.500 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – без комиссии
МТБанк

На счет юр.лица МТбанка комиссия 0,5% от суммы, мин.0,20 руб, 10 руб.

На счет юр.лица иных банков –

2 % от суммы, мин.1,50 руб., макс.50 руб.

Платеж по реквизитам на счет юр.лица МТбанка – без комиссии, в другие банки – 1% от суммы, мин 0,50 руб.
Паритетбанк

На счет юр.лица Паритетбанка комиссия 1% от суммы, мин.4 руб, макс. 100 руб.

На счет юр.лица иных банков –

2 % от суммы, мин.4 руб., макс.100 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин. 0,50 руб.
Приорбанк

На счет юр.лица Приорбанка при переводе в пользу строительства до 1000 руб. – 1 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 10 руб.

На иные цели – 0,5% мин. 10 руб, макс. 100 руб.

На счет юр.лица иных банков при переводе пользу строительства до 1000 руб. – 1.5 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 20 руб.

На иные цели – 0,7% мин. 15 руб, макс. 100 руб.

К каждой операции прибавляется 5 руб. за пересчет наличных.

Платеж по реквизитам – 0.5 % от суммы, мин. 0,50 руб.,80 руб.
РРБ–Банк

На счет юр.лица РРБ–Банка комиссия 0,1% от суммы, мин.2 руб, макс.40 руб.

На счет юр.лица иных банков –

2 % от суммы, мин.5 руб., макс.100 руб.

При обращении в банк с валютой и переводе ее на счет в бел.рублях по курсу банка комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин.1 руб., макс.150 руб.
Технобанк

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.

При переводе на другие цели – 0.25% от суммы, мин. 1 руб., макс. 10 руб.(для счета в Технобанке) и 0.5% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.(для счета в иных банках)

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но будет оформляться платежное поручение стоимостью 5 руб.

Платеж по реквизитам – 1 руб.
Франсабанк

1,0101% от суммы.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1,0101% от суммы
Цептер Банк

На счет юр.лица Цептер Банка без комиссии.

На счет юр.лица иных банков –

0,2 % от суммы, мин.2 руб., макс.75 руб.

Платеж по реквизитам – без комиссии.
Белорусский народный банк

На счет юр.лица БНБ-Банка комиссия 0,5% от суммы, макс.80 руб.

На счет юр.лица иных банков –

0.5% от суммы, мин.3,5 руб., макс. 80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 макс. 5 руб.
Белинвестбанк

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.

При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – без комиссии.
БСБ Банк

При переводе до 5 000 рублей- 1% от суммы, мин. 1 руб., макс 10 руб.,

свыше 5 000 рублей - 0,2%, макс. 60 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.

Платеж по реквизитам – без комиссии.
БТА Банк

0.15% от суммы, мин. 3 руб., макс.80 руб.

При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но нужно заплатить 1 руб. за платежное поручение.

Не осуществляется перевод
БПС-Сбербанк

При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,3% от суммы, мин. 10 руб., макс. 100 руб.

При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб.

Платеж по реквизитам – 2 руб.
Статусбанк

На счет юр.лица Статусбанка

комиссия 0,5% от суммы, мин.2 руб.

На счет юр.лица иных банков –

1% от суммы, мин.2 руб.

Платеж по реквизитам – 0,9% от суммы на счет, открытый в иных банках. При использовании зарплатных карточек банка - 0,3% от суммы, при использовании остальных карточек СтатусБанка - бесплатно.
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит перевести деньги на счет юрлица в отделении банка и через интернет-банкинг.
 
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