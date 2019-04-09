«Придешь с валютой - комиссии не будет, с рублями - надо доплатить». Переводим деньги на счет фирмы
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Источник материала:
Tut.by
Если, например, вы строите дом или купили квартиру, и вам нужно перевести деньги на счет застройщика, банк возьмет за это комиссию. Исключение составляют случаи, когда клиент обращается в банк с наличкой в валюте. В таких ситуациях некоторые банки не берут комиссию, а просто переводят деньги на счет юрлица по безналичному курсу. Но если после конвертации необходимой суммы не хватит, вам придется доплатить, а если будет превышать – банк вернет разницу. Возможна оплата через интернет-банк, но тоже с комиссией (кроме переводов в ЕРИП).
FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит перевести деньги на счет юрлица в отделении банка и через интернет-банкинг.
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Название банка
Комиссия за перевод в отделении банка
Комиссия за перевод через интернет-банкинг
Альфа-Банк
На счет юр.лица Альфа-Банка, если сумма до 5 000 руб. , то комиссия 10 руб + 3 руб за составление платежного поручения.
На счет юр.лица иных банков – 1% от суммы (мин 1 руб.)
1 рубль в любой банк.
Банк БелВЭБ
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб. При переводе на другие цели – 1.5% от суммы, мин. 3 руб., макс. 80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1.5 руб.
Банк Дабрабыт
При переводе до 2000руб. комиссия 0,5% от суммы, мин.5 руб., свыше 2000 руб - 0,1% от суммы, мин. 5 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 0,50 руб.
Банк Решение
При переводе до 5000 руб, комиссия 1% от суммы, если более 5000 руб - 0,5% от суммы.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам без комиссии.
Белагропромбанк
На строительство (покупку) жилья, строительство инженерных сетей, оплату проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ – 0,2% от суммы, мин. 1 руб, макс. 80 руб.
На иные цели – 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 100 руб.
Платеж по реквизитам – 0,2% от суммы, мин. 0,50 руб., макс. 50 руб.
Беларусбанк
2 % от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб.
Платеж по реквизитам – 0,50 руб.
Белгазпромбанк
На счет юр.лица Белгазпромбанка комиссия 0.2% от суммы, мин. 3 руб., макс.100 руб.
На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы,
мин 3 руб., макс.100 руб.
Платеж по реквизитам на счет юр.лица Белгазпромбанка – 0.15%, макс.20 руб., в другие банки – 1% от суммы, макс. 30
Банк ВТБ (Беларусь)
На счет юр.лица Банка ВТБ комиссия 0.5% от суммы +1.50 руб. за пересчет денег.
На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин 2 руб., макс.100 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 руб., макс.50 руб.
Идея Банк
На счет юр.лица Идея Банка комиссия 0.3% от суммы, мин. 5 руб.
На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс.500 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – без комиссии
МТБанк
На счет юр.лица МТбанка комиссия 0,5% от суммы, мин.0,20 руб, 10 руб.
На счет юр.лица иных банков –
2 % от суммы, мин.1,50 руб., макс.50 руб.
Платеж по реквизитам на счет юр.лица МТбанка – без комиссии, в другие банки – 1% от суммы, мин 0,50 руб.
Паритетбанк
На счет юр.лица Паритетбанка комиссия 1% от суммы, мин.4 руб, макс. 100 руб.
На счет юр.лица иных банков –
2 % от суммы, мин.4 руб., макс.100 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин. 0,50 руб.
Приорбанк
На счет юр.лица Приорбанка при переводе в пользу строительства до 1000 руб. – 1 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 10 руб.
На иные цели – 0,5% мин. 10 руб, макс. 100 руб.
На счет юр.лица иных банков при переводе пользу строительства до 1000 руб. – 1.5 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 20 руб.
На иные цели – 0,7% мин. 15 руб, макс. 100 руб.
К каждой операции прибавляется 5 руб. за пересчет наличных.
Платеж по реквизитам – 0.5 % от суммы, мин. 0,50 руб.,80 руб.
РРБ–Банк
На счет юр.лица РРБ–Банка комиссия 0,1% от суммы, мин.2 руб, макс.40 руб.
На счет юр.лица иных банков –
2 % от суммы, мин.5 руб., макс.100 руб.
При обращении в банк с валютой и переводе ее на счет в бел.рублях по курсу банка комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин.1 руб., макс.150 руб.
Технобанк
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.
При переводе на другие цели – 0.25% от суммы, мин. 1 руб., макс. 10 руб.(для счета в Технобанке) и 0.5% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.(для счета в иных банках)
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но будет оформляться платежное поручение стоимостью 5 руб.
Платеж по реквизитам – 1 руб.
Франсабанк
1,0101% от суммы.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1,0101% от суммы
Цептер Банк
На счет юр.лица Цептер Банка без комиссии.
На счет юр.лица иных банков –
0,2 % от суммы, мин.2 руб., макс.75 руб.
Платеж по реквизитам – без комиссии.
Белорусский народный банк
На счет юр.лица БНБ-Банка комиссия 0,5% от суммы, макс.80 руб.
На счет юр.лица иных банков –
0.5% от суммы, мин.3,5 руб., макс. 80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 макс. 5 руб.
Белинвестбанк
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.
При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – без комиссии.
БСБ Банк
При переводе до 5 000 рублей- 1% от суммы, мин. 1 руб., макс 10 руб.,
свыше 5 000 рублей - 0,2%, макс. 60 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – без комиссии.
БТА Банк
0.15% от суммы, мин. 3 руб., макс.80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но нужно заплатить 1 руб. за платежное поручение.
Не осуществляется перевод
БПС-Сбербанк
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,3% от суммы, мин. 10 руб., макс. 100 руб.
При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб.
Платеж по реквизитам – 2 руб.
Статусбанк
На счет юр.лица Статусбанка
комиссия 0,5% от суммы, мин.2 руб.
На счет юр.лица иных банков –
1% от суммы, мин.2 руб.
Платеж по реквизитам – 0,9% от суммы на счет, открытый в иных банках. При использовании зарплатных карточек банка - 0,3% от суммы, при использовании остальных карточек СтатусБанка - бесплатно.
Комиссия за перевод в отделении банка
Комиссия за перевод через интернет-банкинг
Альфа-Банк
На счет юр.лица Альфа-Банка, если сумма до 5 000 руб. , то комиссия 10 руб + 3 руб за составление платежного поручения.
На счет юр.лица иных банков – 1% от суммы (мин 1 руб.)
1 рубль в любой банк
Банк БелВЭБ
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб. При переводе на другие цели – 1.5% от суммы, мин. 3 руб., макс. 80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1.5 руб.
Банк Дабрабыт
При переводе до 2000руб. комиссия 0,5% от суммы, мин.5 руб., свыше 2000 руб - 0,1% от суммы, мин. 5 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 0,50 руб.
Банк Решение
При переводе до 5000руб, комиссия 1% от суммы, если более 5000 руб - 0,5% от суммы.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам без комиссии.
Белагропромбанк
На строительство (покупку) жилья, строительство инженерных сетей, оплату проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ – 0,2% от суммы, мин. 1 руб, макс. 80 руб.
На иные цели – 2% от суммы, мин. 1 руб., макс. 100 руб.
Платеж по реквизитам – 0,2% от суммы, мин. 0,50 руб., макс. 50 руб.
Беларусбанк
2 % от суммы, мин. 1 руб., макс. 80 руб.
Платеж по реквизитам – 0,50 руб.
Белгазпромбанк
На счет юр.лица Белгазпромбанка комиссия 0.2% от суммы, мин. 3 руб., макс.100 руб.
На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы,
мин 3 руб., макс.100 руб.
Платеж по реквизитам на счет юр.лица Белгазпромбанка – 0.15%, макс.20 руб., в другие банки – 1% от суммы, макс. 30
Банк ВТБ (Беларусь)
На счет юр.лица Банка ВТБ комиссия 0.5% от суммы +1.50 руб. за пересчет денег.
На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин 2 руб., макс.100 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 руб., макс.50 руб.
Идея Банк
На счет юр.лица Идея Банка комиссия 0.3% от суммы, мин. 5 руб.
На счет юр.лица иных банков – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс.500 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – без комиссии
МТБанк
На счет юр.лица МТбанка комиссия 0,5% от суммы, мин.0,20 руб, 10 руб.
На счет юр.лица иных банков –
2 % от суммы, мин.1,50 руб., макс.50 руб.
Платеж по реквизитам на счет юр.лица МТбанка – без комиссии, в другие банки – 1% от суммы, мин 0,50 руб.
Паритетбанк
На счет юр.лица Паритетбанка комиссия 1% от суммы, мин.4 руб, макс. 100 руб.
На счет юр.лица иных банков –
2 % от суммы, мин.4 руб., макс.100 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин. 0,50 руб.
Приорбанк
На счет юр.лица Приорбанка при переводе в пользу строительства до 1000 руб. – 1 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 10 руб.
На иные цели – 0,5% мин. 10 руб, макс. 100 руб.
На счет юр.лица иных банков при переводе пользу строительства до 1000 руб. – 1.5 %, мин. 2 руб., более 1000 руб. – комиссия 20 руб.
На иные цели – 0,7% мин. 15 руб, макс. 100 руб.
К каждой операции прибавляется 5 руб. за пересчет наличных.
Платеж по реквизитам – 0.5 % от суммы, мин. 0,50 руб.,80 руб.
РРБ–Банк
На счет юр.лица РРБ–Банка комиссия 0,1% от суммы, мин.2 руб, макс.40 руб.
На счет юр.лица иных банков –
2 % от суммы, мин.5 руб., макс.100 руб.
При обращении в банк с валютой и переводе ее на счет в бел.рублях по курсу банка комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1 % от суммы, мин.1 руб., макс.150 руб.
Технобанк
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.
При переводе на другие цели – 0.25% от суммы, мин. 1 руб., макс. 10 руб.(для счета в Технобанке) и 0.5% от суммы, мин. 1 руб., макс. 50 руб.(для счета в иных банках)
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но будет оформляться платежное поручение стоимостью 5 руб.
Платеж по реквизитам – 1 руб.
Франсабанк
1,0101% от суммы.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1,0101% от суммы
Цептер Банк
На счет юр.лица Цептер Банка без комиссии.
На счет юр.лица иных банков –
0,2 % от суммы, мин.2 руб., макс.75 руб.
Платеж по реквизитам – без комиссии.
Белорусский народный банк
На счет юр.лица БНБ-Банка комиссия 0,5% от суммы, макс.80 руб.
На счет юр.лица иных банков –
0.5% от суммы, мин.3,5 руб., макс. 80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – 1% от суммы, мин.1 макс. 5 руб.
Белинвестбанк
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,1% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.
При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 2 руб., макс. 80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – без комиссии.
БСБ Банк
При переводе до 5 000 рублей- 1% от суммы, мин. 1 руб., макс 10 руб.,
свыше 5 000 рублей - 0,2%, макс. 60 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается.
Платеж по реквизитам – без комиссии.
БТА Банк
0.15% от суммы, мин. 3 руб., макс.80 руб.
При обращении в банк с валютой будет применен безналичный курс и перевод денег на счет в бел.рублях. Комиссия не взимается. Но нужно заплатить 1 руб. за платежное поручение.
Не осуществляется перевод
БПС-Сбербанк
При оплате в пользу строительства/приобретения недвижимости – 0,3% от суммы, мин. 10 руб., макс. 100 руб.
При переводе на другие цели – 2% от суммы, мин. 5 руб., макс. 100 руб.
Платеж по реквизитам – 2 руб.
Статусбанк
На счет юр.лица Статусбанка
комиссия 0,5% от суммы, мин.2 руб.
На счет юр.лица иных банков –
1% от суммы, мин.2 руб.
Платеж по реквизитам – 0,9% от суммы на счет, открытый в иных банках. При использовании зарплатных карточек банка - 0,3% от суммы, при использовании остальных карточек СтатусБанка - бесплатно.
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FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько стоит перевести деньги на счет юрлица в отделении банка и через интернет-банкинг.
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