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«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента вновь отправились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, помощник главы государства – инспектор по Витебской области Виталий Вовк провел выездной прием в Толочинском районе. С одной стороны, это актуальная и по-настоящему востребованная форма работы с населением, с другой – представители Администрации проверяют, как же местные власти решают вопросы, которые поступили от граждан в ходе
Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
График подобных встреч с населением очень плотный. «Марафон выездных приемов» продлится 16 апреля.
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«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе
Новости Беларуси. Представители Администрации Президента вновь отправились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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