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«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе

10.04.2019 01:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Представители Администрации Президента вновь отправились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе

Так, помощник главы государства – инспектор по Витебской области Виталий Вовк провел выездной прием в Толочинском районе. С одной стороны, это актуальная и по-настоящему востребованная форма работы с населением, с другой – представители Администрации проверяют, как же местные власти решают вопросы, которые поступили от граждан в ходе «Большого разговора с Президентом» – тогда их пришло около 2000.

«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе

Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Общая ситуация есть наведение порядка на земле. Эту задачу нам поставил наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, поэтому это все нужно выполнять. Здесь прозвучало, что мы и сами готовы участвовать – ну, наверное, не все – и какими-то ресурсами, и субботники проводить, и прочее. Это хорошо, что все-таки мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения.

«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе

График подобных встреч с населением очень плотный. «Марафон выездных приемов» продлится 16 апреля.
 
 
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Новости Беларуси. Представители Администрации Президента вновь отправились в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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