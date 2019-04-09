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Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019

10.04.2019 00:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам достиг своего экватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019

В турнире принимают участие 12 сильнейших мужчин и 12 женщин. Среди них пять гроссмейстеров. Участники оспаривают не только чемпионство, но и путевку на мужской чемпионат мира, который пройдет в Кот-д’Ивуаре осенью. Позади пять туров из одиннадцати, но пока прогнозы делать рано.

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019

Кирилл Хайнюк, старший тренер сборной Беларуси по шашкам:
Среди женщин у нас два лидера. Это Федорович Ольга, наш ведущий гроссмейстер по шашкам-100. Мировой рейтинг у нее первый уже держится полтора года. И второй – это Николаева Виктория, молодая спортсменка. Что касается мужчин, там делят первое место Валюк Владислав (тоже молодой, талантливый наш спортсмен) и Дорошенко Степан. Все будет в следующих турах ясно.

Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019

14 апреля будет назван чемпион как у мужчин, так и у женщин.
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам достиг своего экватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие 12 сильнейших...
 
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