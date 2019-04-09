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Старший тренер сборной Беларуси по шашкам рассказал о фаворитах чемпионата Беларуси-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам достиг своего экватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В турнире принимают участие 12 сильнейших мужчин и 12 женщин. Среди них пять гроссмейстеров. Участники оспаривают не только чемпионство, но и путевку на мужской чемпионат мира, который пройдет в Кот-д’Ивуаре осенью. Позади пять туров из одиннадцати, но пока прогнозы делать рано.
Кирилл Хайнюк, старший тренер сборной Беларуси по шашкам:
14 апреля будет назван чемпион как у мужчин, так и у женщин.
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по стоклеточным шашкам достиг своего экватора, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие 12 сильнейших...
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