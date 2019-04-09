ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр

10.04.2019 00:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира были названы лучшие в трех дисциплинах. В стрельбе из малокалиберной винтовки победа досталась Светлане Щербацевич. Артем Лукьяновец стал самым метким в соревнованиях из стандартного малокалиберного пистолета. А Илья Чергейко занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки.

Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр

Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе из винтовки:
В отдельных упражнениях были неплохие результаты. В частности, допустим, Чергейко Илья – там высокий результат финала, неплохая квалификация. У нас в команде хватает людей, которые по своим результатам могут попасть в финал.

Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр

Эти соревнования является одним из этапов подготовки ко вторым Европейским играм, которые примет Минск летом-2019.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сергей Сацук: Почему я больше не доверяю крутым юридическим конторам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика