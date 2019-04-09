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Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первый день турнира были названы лучшие в трех дисциплинах. В стрельбе из малокалиберной винтовки победа досталась Светлане Щербацевич. Артем Лукьяновец стал самым метким в соревнованиях из стандартного малокалиберного пистолета. А Илья Чергейко занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки.
Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе из винтовки:
Эти соревнования является одним из этапов подготовки ко вторым Европейским играм, которые примет Минск летом-2019.
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Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени...
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