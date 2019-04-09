Сергей Мартынов: У нас в команде хватает людей, которые могут попасть в финал Европейских игр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третий этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе принимает Минск. Соревнования проходят в обновленном спортивно-стрелковом комплексе имени маршала Тимошенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый день турнира были названы лучшие в трех дисциплинах. В стрельбе из малокалиберной винтовки победа досталась Светлане Щербацевич. Артем Лукьяновец стал самым метким в соревнованиях из стандартного малокалиберного пистолета. А Илья Чергейко занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки.





Сергей Мартынов, старший тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе из винтовки:

В отдельных упражнениях были неплохие результаты. В частности, допустим, Чергейко Илья – там высокий результат финала, неплохая квалификация. У нас в команде хватает людей, которые по своим результатам могут попасть в финал.





Эти соревнования является одним из этапов подготовки ко вторым Европейским играм, которые примет Минск летом-2019.