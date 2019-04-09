ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх

10.04.2019 00:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 9 апреля прошли матчи по бадминтону, по итогам которых стало ясно, кто представит нашу страну в этом виде спорта на вторых Европейских играх в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В одиночных состязаниях за Беларусь выступят лидер сборной Алеся Зайцева, а также Анастасия Чернявская. Последняя смогла без проблем переиграть в отборочном матче другую претендентку на место в команде Екатерину Заблоцкую: 21:8, 21:18.

Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх

Анастасия Чернявская, обладательница лицензии на II Европейские игры:
На вторых Европейских играх мне даже было еще важнее играть именно одиночку, потому что в прошлый раз я играла только пару. А я, конечно, хотела бы представлять свою страну именно в одиночке.

С Катей мы вместе тренируемся, так что мне было относительно легко, потому что я знаю ее манеру игры. Мы вместе готовимся.

Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх

Мне, конечно, больше нравится играть в атаке. Атаковать, дергать соперника, разводить по разным углам и в конце пробивать смэш.

На вторых Европейских играх в Минске в одиночном разряде мне бы хотелось войти в 1/8 финала.

Бадминтон. Рассказываем, кто будет представлять Беларусь на II Европейских играх

На предстоящий мультифорум Беларусь имеет возможность выставить также спортсменок в парном разряде у женщин и миксте. В итоге такое право завоевали Алеся Зайцева и Анастасия Чернявская, победившие в отборочном матче Юлию Бицукову и Марию Вербицкую 21: 19, 21:19. А в миксте на II Европейских играх выступят Алексей Конах и Кристина Силич.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 9 апреля прошли матчи по бадминтону, по итогам которых стало ясно, кто представит нашу страну в этом виде спорта на вторых Европейских играх в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тоттенхэм» обыграл в Лиге чемпионов «Манчестер Сити», «Ливерпуль» был сильнее «Порту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика