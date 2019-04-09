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МТС и БелВЭБ представили услугу «Online-кредит». Рассказываем подробности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последние разработки в области искусственного интеллекта, облачных технологий и дополненной реальности. В Минске продолжает работу международный форум «ТИБО-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь компании представляют новинки, которые в ближайшие годы станут трендовыми и популярными. Одна из них – новая услуга онлайн-кредитования. Сервис реализован компанией МТС и Банком БелВЭБ. Он позволяет получить деньги за три минуты, используя лишь смартфон. Как это работает – знает корреспондент Дмитрий Боярович.
Будущее – уже сегодня. Инновационный для Беларуси продукт презентовали на выставке «ТИБО». «Online-кредит» – это скорость, комфорт и безопасность.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Клиент проходит упрощенную процедуру идентификации. Она занимает не больше трех минут. А если пользователь уже является клиентом любого банка, то система автоматически вносит его данные.
Юлия Урбан, специалист по маркетингу отдела развития и инноваций компании МТС:
Сервис создан с помощью открытого интерфейса API. Он позволяет использовать финансовые услуги в так называемых Digital Points – точках цифрового контакта с клиентами. То есть в любом месте, а не только в банке.
Василий Матюшевский, председатель правления ОАО «БАНК БелВЭБ»:
Интересно, что процесс оформления кредита происходит с помощью электронного документооборота и без участия сотрудников банка.
Владимир Карпович, генеральный директор компании МТС:
Презентация новых возможностей сервиса «МТС Деньги» – онлайн-кредит – прошла с участием заместителя председателя ВЭБ.РФ, председателя наблюдательного совета Банка БелВЭБ Светланы Ячевской и заместителя председателя ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко.
Елена Терещенко, начальник управления бизнес-анализа и развития компании МТС:
Механизм онлайн-кредита компания МТС и банк БелВЭБ разработали и внедрили в рекордно сжатые сроки – за три месяца. Ожидается, что в ближайшее время сервисом воспользуются десятки тысяч человек.
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Новости Беларуси. Последние разработки в области искусственного интеллекта, облачных технологий и дополненной реальности. В Минске продолжает работу...
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