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Сбор на воздух и безработных: какие налоги платят в соседних странах

10.04.2019 07:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сбор на воздух и безработных: какие налоги платят в соседних странах
Фото: Myfin.by

Литва: налог на безработных и сбор на воздух

В Литве, являющейся одной из самых перспективных стран Европейского Союза по эффективности механизма фискальных взаимоотношений и налогового законодательства, недавно введен сбор на воздух и другие природные ресурсы. В Литовской Республике также существует налог на безработных, который подлежит уплате с пособия неработающего гражданина.

Граждане Литвы, которые ушли с предыдущего места работы и не встали на учет на бирже трудоустройства, обязаны уплачивать налог на здравоохранение – сбор в 50,95 рублей в эквиваленте в месяц в фонд здравоохранения за каждый месяц, когда они не работали.

Следует отметить, что в соответствии с литовским налоговым законодательством, лица трудоспособного возраста, не отработавшие 183 дня в течение 12 месяцев, признаются «бездельниками» и платят налог на «тунеядство» в размере 10% от минимального оклада – 1 036 белорусских рублей. Такой сбор предусмотрен и для фрилансеров – лиц, не работающих по трудовым договорам с нанимателем и имеющим теневой доход.

 
 
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