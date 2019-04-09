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Житель Слонимского района обокрал пенсионерку и сжег два дома

10.04.2019 07:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Слонимского района обокрал пенсионерку и сжег два дома
УВД Гродненского облисполкома

Мужчина, зная, что его односельчанка находится в больнице, забрался к ней в дом. Он взял продуктов на пять рублей. 

«В момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения. После этого решил уничтожить улики и поджог дом пенсионерки», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.

Пламя перекинулось на соседний дом. Возгорание заметил один из жителей деревни, который и вызвал спасателей. 

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 205 (кража) и по ч.2 ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК. 

Житель Слонимского района обокрал пенсионерку и сжег два дома
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Подозреваемый из деревни Великая Кракотка Слонимского района пытался скрыть следы преступления.
 
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