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В Индии госпитализировали Далай-ламу
Источник материала: Партизан
83-летнего духовного лидера тибетских буддистов поместили в частную больницу в Нью-Дели. У него обнаружили инфекцию грудной клетки.
Во вторник, 9 апреля, духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламу XIV госпитализировали в частную больницу в Нью-Дели. Об этом со ссылкой на его личного секретаря Тензина Таклха сообщают издания NDTV и The Hindu.
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83-летнего духовного лидера тибетских буддистов поместили в частную больницу в Нью-Дели. У него обнаружили инфекцию грудной клетки.
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