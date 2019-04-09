В США предовратили теракт с грузовиком как в Ницце

Сторона обвинения заявила, что Генри прошлом месяце украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта. Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал место их наибольшего скопления. Отмечается, что действия задержанного выглядят спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов Исламского государства.





Сообщается, что о плане подозреваемого совершить теракт правоохранители узнали только после его задержания.





По данным правоохранителей, подозреваемый отправился в международный аэропорт Даллеса близ Вашингтона, но не смог пройти мимо охраны. Тогда этого он поехал к популярной среди туристов Национальной гавани в пригороде Вашингтона. Там подозреваемый ждал, пока соберется достаточная, по его мнению, толпа. Вечером он проник в один из катеров, пришвартованных на причале, чтобы, переночевав, вернуться к задуманному утром. Между тем полиция нашла угнанный автомобиль и ждала там подозреваемого.