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Правоохранители нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла

10.04.2019 07:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Правоохранители нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла
БЕЛТА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в помещении бизнес-зала РУП «Национальный аэропорт Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество, сообщили в МВД.

После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

На имя министра внутренних дел Игоря Шуневича поступило письмо от посла: «…имею честь высказать благодарность за оказанное содействие и особо отметить профессионализм, проявленный первым заместителем начальника Минского ОВД на воздушном транспорте Олегом Юроитем и начальником отделения уголовного розыска этого же подразделения Владимиром Рудько». 

Правоохранители нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла
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Теги: Минск
 
 
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