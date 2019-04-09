Правоохранители нашли вора, похитившего в столичном аэропорту часы у посла

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Республике Казахстан забыл часы в помещении бизнес-зала РУП «Национальный аэропорт Минск». Это заметил 37-летний украинец, который и забрал «бесхозное» имущество, сообщили в МВД.
После заявления о пропаже сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили личность подозреваемого и вернули похищенное. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
На имя министра внутренних дел Игоря Шуневича поступило письмо от посла: «…имею честь высказать благодарность за оказанное содействие и особо отметить профессионализм, проявленный первым заместителем начальника Минского ОВД на воздушном транспорте Олегом Юроитем и начальником отделения уголовного розыска этого же подразделения Владимиром Рудько».