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В Казахстане столичный ж/д вокзал переименовали в «Nur-Sultan»

10.04.2019 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Казахстане на железнодорожном вокзале столицы появилась новая вывеска, передает Zakon.kz.


Фото распространяют пользователи соцсетей.

Теперь столичный ж/д вокзал "Астана-1" носит новое название "Nur-Sultan".

Соответствующее постановление Правительства РК было опубликовано на сайте МИИР РК 2 апреля.

- Переименовать железнодорожный вокзал "Астана" в "Железнодорожный вокзал Нур-Султан". Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования, - сказано в публикации.


 
 
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В Казахстане на железнодорожном вокзале столицы появилась новая вывеска, передает Zakon.kz.
 
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