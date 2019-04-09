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Нигде не пропадут: политобозреватель БТ Юрий Прокопов трудоустраивается в недавно созданный БИСИ
Источник материала: Партизан
Заместитель директора Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Юрий Прокопов
«Я больше не работаю в Белтелерадиокомпании. С понедельника я трудоустраиваюсь в БИСИ. Это пока в процессе, поэтому к вопросу должности давайте вернемся позже. Сейчас могу сообщить, что в круг моих обязанностей будет входить информационное обеспечение работы нашего учреждения, взаимодействие с медийными площадками и прочее», — ответил Прокопов.
Он добавил, что говорить о нем как о «пресс-секретаре» будет не совсем корректно.
В 2000-е Юрий Прокопов был ведущим пропагандистской программы «В центре внимания», в которой каждую неделю «разоблачал» политическую оппозицию и гражданское общество.
Именно он, а не руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, представлял БТ на совещании по информационной безопасности у Лукашенко, после которого стало известно о создании БИСИ.
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