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Нигде не пропадут: политобозреватель БТ Юрий Прокопов трудоустраивается в недавно созданный БИСИ

10.04.2019 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель директора Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Юрий Прокопов сообщил «Нашей Ниве», что с недавнего времени перешел на работу в недавно созданный Белорусский институт стратегических исследований (БИСИ).



«Я больше не работаю в Белтелерадиокомпании. С понедельника я трудоустраиваюсь в БИСИ. Это пока в процессе, поэтому к вопросу должности давайте вернемся позже. Сейчас могу сообщить, что в круг моих обязанностей будет входить информационное обеспечение работы нашего учреждения, взаимодействие с медийными площадками и прочее», — ответил Прокопов.

Он добавил, что говорить о нем как о «пресс-секретаре» будет не совсем корректно.

В 2000-е Юрий Прокопов был ведущим пропагандистской программы «В центре внимания», в которой каждую неделю «разоблачал» политическую оппозицию и гражданское общество.

Именно он, а не руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, представлял БТ на совещании по информационной безопасности у Лукашенко, после которого стало известно о создании БИСИ.


 
Теги: Новости
 
 
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Заместитель директора Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании Юрий Прокопов сообщил «Нашей Ниве», что с недавнего времени перешел на работу в...
 
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