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«Нафтан» начнет выпускать дизельное топливо Ultra-Power
Источник материала: Партизан
ОАО «Нафтан» осваивает производство улучшенного дизельного топлива Ultra-Power. Завод уже перешел к стендовым испытаниям новинки. Об этом заявил заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Сергей Хомич.
«Выпуск этого дизельного топлива имеет ряд преимуществ. В настоящий момент мы проводим стендовые испытания данного вида топлива. В ближайшее время представим возможные преимущества. Мы прогнозируем прирост мощности двигателя, а также удовлетворение более жестким экологическим нормам», — сказал он на конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», организованной Confidence Capital, проходящей в Минске.
Освоение нового дизельного топлива идет с прицелом на перспективу. Оно будет удовлетворять требованиям, которые предъявляют производители двигателей Евро-6.
«Наше топливо уже имеет запас по сере и полициклической ароматике будет удовлетворять производителей двигателей не только Евро-6, но и более высоких классов», — добавил он.
Кроме того, в планах завода освоение новых марок моторных масел.
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ОАО «Нафтан» осваивает производство улучшенного дизельного топлива Ultra-Power. Завод уже перешел к стендовым испытаниям новинки. Об этом заявил заместитель...
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