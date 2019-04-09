«Нафтан» начнет выпускать дизельное топливо Ultra-Power

«Выпуск этого дизельного топлива имеет ряд преимуществ. В настоящий момент мы проводим стендовые испытания данного вида топлива. В ближайшее время представим возможные преимущества. Мы прогнозируем прирост мощности двигателя, а также удовлетворение более жестким экологическим нормам», — сказал он на конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы», организованной Confidence Capital, проходящей в Минске





Освоение нового дизельного топлива идет с прицелом на перспективу. Оно будет удовлетворять требованиям, которые предъявляют производители двигателей Евро-6.





«Наше топливо уже имеет запас по сере и полициклической ароматике будет удовлетворять производителей двигателей не только Евро-6, но и более высоких классов», — добавил он.





Кроме того, в планах завода освоение новых марок моторных масел.







