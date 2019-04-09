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В Беларуси за склонение спортсмена к допингу вводят уголовную статью

10.04.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За использование в отношении спортсмена допинга, независимо от его согласия, или за склонение к нему планируют ввести уголовную ответственность.

В Беларуси за склонение спортсмена к допингу вводят уголовную статью
Такие нормы предусматривают поправки в некоторые кодексы Беларуси, которые депутаты готовят к рассмотрению во втором чтении. На открытии весенней сессии законопроект был принят в первом чтении. Согласно новым статьям УК, виды наказания будут суровые. Самое максимальное из них — 7 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту МЛЫН.BY рассказали в Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности.

Проблема допинга — одна из центральных в современном олимпийском движении. Она способна не только девальвировать ценности, идеологию спорта, но и подорвать имидж любого государства.

Как сообщил, представляя законопроект в парламенте, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, во многих странах приняты нормативные акты, устанавливающие уголовную ответственность за оборот в спорте запрещенных веществ. Например, в Италии за подстрекательство к применению допинга предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до трех лет и уплаты штрафа в размере 51 тысячи евро. А за распространение в спорте запрещенных веществ нарушителям грозит лишение свободы от 2 до 6 лет и штраф на сумму 77 тысяч евро.

По словам министра, в последних числах февраля на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии полиция задержала двух австрийских спортсменов, одного лыжника из Казахстана и двоих представителей Эстонии по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Сейчас, в соответствии с европейским законодательством, участникам скандала грозят реальные сроки.

— В Беларуси эти вопросы тоже актуальны. Олимпийские игры 2008 года в Пекине считаются самыми успешными в спортивной истории нашей страны. Напомню, было завоевано 19 медалей. Но из-за допинговых нарушений часть призеров лишились своего статуса, осталось только 14. А количество наград, завоеванных в 2012 году в Лондоне, сократилось по аналогичной причине с 12 до 10, — рассказал Сергей Ковальчук.
Прошлый год стал непростым в сфере борьбы с допингом. Всемирным антидопинговым агентством была объявлена неудовлетворительной соответствующая работа в России, Украине и других государствах.
Беларусь смогла избежать подобного рода явлений. Указом Президента № 201 от 24 мая 2018 года предусмотрен ряд жестких мер в отношении спортсменов и персонала за допинг в спорте: лишение их права на дальнейшую работу в данной сфере, обязанность возместить денежные средства за достигнутые спортивные результаты.

Однако практика показывает, что при выявлении фактов применения допингов в большинстве случаев ответственность несет единолично спортсмен, получая дисквалификацию. А это, как правило, означает завершение его спортивной карьеры и негативно влияет на международный имидж страны. Кроме того, длительное применение анаболических стероидов или гормональных препаратов вызывает ряд осложнений и необратимые тяжелые патологии.


— А ведь в подготовке спортсменов участвует целая группа людей — персонал, тренеры, менеджеры. Они принимают решения, касающиеся вопросов питания, применения фармакологических средств, различных добавок и т.д. Поэтому новые нормы Уголовного кодекса направлены на лиц, склоняющих спортсменов к применению допинга, — подчеркнул министр.
Как пояснили в парламентской комиссии, УК дополняется двумя статьями. В соответствии со статьей 3311, за склонение спортсмена к использованию запрещенных веществ или методов персонал наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до 1 года.

Если же такое преступление будет совершено группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего спортсмена либо путем применения шантажа, насилия, то это повлечет за собой штраф, или ограничение свободы до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Максимально по данной статье можно получить до 7 лет лишения свободы — если все эти действия повлекли за собой смерть спортсмена по неосторожности либо причинение ему тяжкого телесного повреждения.

Серьезные наказания предусматривает и статья 3312 — за использование в отношении спортсмена, независимо от его согласия, запрещенного вещества или метода. В таких случаях тренер, медик или другие специалисты должны нести уголовную ответственность.

Законопроектом также вносятся изменения и в Трудовой кодекс. Он дополняется новым основанием для увольнения спортсмена, а также тренера и иных работников организаций физкультуры, участвовавших в его подготовке. Трудовой договор с данными лицами расторгается в случае дисквалификации за допинг.

В комиссии отметили, что речь идет о поправках, принятых в первом чтении. При дальнейшей работе над законопроектом некоторые нормы могут быть откорректированы.


 
 
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За использование в отношении спортсмена допинга, независимо от его согласия, или за склонение к нему планируют ввести уголовную ответственность.
 
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