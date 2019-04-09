Адекватно ли предложение белорусских властей по акциям Приорбанка?

В январе минский офис Европейского банка реконструкции и развития обещал, что госпакет в Приорбанке может быть выкуплен ЕБРР еще до конца первого квартала. Как видим, в реальности к 31 марта провести сделку не вышло. Вряд ли сделка произойдет и в течение апреля. 28 марта правительство приняло постановление № 209, в соответствии с которым до 20 апреля будет происходить консолидация госпакета в руках Госкомимущества.





Решение о любой крупной приватизационной сделке в конечном счете принимает лично президент. Поэтому выход на финишную прямую с ЕБРР стоит ожидать не ранее мая.





Общее количество обыкновенных акций Приорбанка составляет 123 058 441 штуку, привилегированных — 10 000 штук. Номинал обоих видов акций равен 70 копейкам. По итогам 2018 года Приорбанк относится к группе наиболее эффективных банков Беларуси. Рыночная цена акций Приорбанка в разы превышает номинальную стоимость. Последние сделки на бирже в конце марта 2019 года были заключены по цене 6,10 BYN за акцию.





Согласно списку акционеров на сайте Приорбанка 87,74% владела компания Raiffeisen CIS Region Holding GmbH, 4,62% — Госкомимущество, 1,28% — МАЗ, 1,55% — прочие юрлица и 4,81% акций было распылено среди физлиц. По оценке Андрея Гаева, общий госпакет после консолидации составит немногим более 6%. Эта оценка коррелирует с вычисляемым размером госпакета, который будет передан Госкомимуществу согласно постановлению № 209.









banki24.by , госорганы и госпредприятия даром отдадут в республиканскую собственность около 1,69% акций Приорбанка. Таким образом, совокупная доля под управлением чиновников после 20 апреля составит порядка 6,31%. Гаев оценил госдолю в Приорбанке в 17 млн EUR. Насколько адекватна эта оценка? По расчетам, госорганы и госпредприятия даром отдадут в республиканскую собственность около 1,69% акций Приорбанка. Таким образом, совокупная доля под управлением чиновников после 20 апреля составит порядка 6,31%. Гаев оценил госдолю в Приорбанке в 17 млн EUR. Насколько адекватна эта оценка?





По данным финансовых аналитиков, в нашем регионе сделки по продаже мелких пакетов акций в банках можно считать успешными, если пакет реализуется по цене без дисконта к капиталу. Иными словами, стоимость пакета акций, как правило не превышает доли этих акций в капитале банка и это считается неплохим результатом.





На 1 января 2019 года капитал Приорбанка составлял 639,7 млн BYN. Тогда стоимость госпакета из 6,31% акций оценивается в 40,4 млн BYN, что эквивалентно 16,3 млн EUR. Если на 1 апреля капитал Приорбанка вырастет (цифры пока неизвестны), то увеличится и рыночная стоимость госдоли.





Впрочем, уже сейчас можно говорить об адекватности оценки госпакета. Премии к капиталу вероятно не будет, но и в т к капиталу сделка также не свалится. На сегодня единственная причина, по которой сделка с акциями Приорбанка может сорваться, — это единоличное решение президента против ее проведения. В истории Беларуси уже были прецеденты с незаконченными продажами госпакетов.