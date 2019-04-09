ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вакханалия, как и было обещано белорусам

10.04.2019 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Чем занимаются власти вместо того, чтобы сделать жизнь народа лучше. Жизнь белорусов дорожает, о чем уже говорят не только независимые СМИ и эксперты, но и провластные профсоюзы.


Из офиса «Белсата» выносят технику. Фото Радыё Свабода

Те же профсоюзы указывают правительству на десятки депрессивных районов, где на зарплату не купишь минимальный набор товаров. Зарплаты белорусов снижаются, вопреки ожиданиям властей, пишет gazetaby.com
Количество убыточных хозяйств в АПК растет, как и их задолженность. В аутсайдерах по мясу и молоку оказалась даже родина Лукашенко. Сельское хозяйство не спасают многомиллионные вливания и требования главы государства выгребать из долговой ямы своими силами.

На этом фоне было бы логично ожидать от властей адекватных действий в экономике. Шагов, которые могли бы сделать жизнь белорусов легче. Тем более, накануне избирательных кампаний.

Но вместо этого мы наблюдаем череду громких скандалов. Сперва первое лицо страны лично оценивает степень неухоженности коров на ферме, сменяя при этом членов правительства.

Затем следует показательная спецоперация по сносу крестов в Куропатах, которой оказались не рады даже депутаты парламента и МИД.

А теперь — визит следователей в офис «Белсата» (привет едва успевшему завершиться «делу БЕЛТА»).

Впрочем, глава государства не покривил душой, когда красочно описал предстоящую электоральную кампанию. Вакханалия, как и было обещано.

Эксперты в унисон говорят о том, что в этот раз инструментарий властей заметно обеднел. Лукашенко уже не способен даже обещать увеличение доходов, утверждает экономист Сергей Чалый.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, власти оказались в тупике из-за отказа проводить жизненно необходимые реформы на фоне отказа России субсидировать нашу экономику. И в этой ситуации привычным движением руки начинают с новой силой закручиваться гайки.


 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем занимаются власти вместо того, чтобы сделать жизнь народа лучше. Жизнь белорусов дорожает, о чем уже говорят не только независимые СМИ и эксперты, но и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Судане расстреливают протестующих против президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика