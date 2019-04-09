Когда откроют музей Константина Заслонова в Орше? Его снесло ураганом еще летом 2016 года

Ремонт старинного дома признали нецелесообразным. Где сейчас экспонаты и когда откроют новый музей

Константина Заслонова. На протяжении десятилетий он оставался одной из визитных карточек старинного города на Днепре. Даже в 1990-е годы, когда число оршанских музеев увеличилось, именно с музея легендарного подпольщика и партизана Великой Отечественной войны для многих гостей Орши начиналось В советское время единственным городским музеем Орши был Музей Героя Советского Союза. На протяжении десятилетий он оставался одной из визитных карточек старинного города на Днепре. Даже в 1990-е годы, когда число оршанских музеев увеличилось, именно с музея легендарного подпольщика и партизана Великой Отечественной войны для многих гостей Орши начиналось знакомство с городом.









2014 год. Орша. Музей Заслонова. Фото: Сергей Мартинович





пишет Витебский курьер. Оно и неудивительно: одноэтажное музейное здание было расположено в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала, на улице Молокова. Совершить сюда экскурсию могли даже туристы, ждавшие поезда для пересадки. Именно при таких обстоятельствах мне и удалось посетить музей летом 2014 года. Каким же было мое разочарование, когда, два года спустя, приехав в Оршу, я увидел на месте музея ровную площадку. Привокзальный район осиротел,Витебский курьер.





Виной тому стал пронесшийся над Витебщиной 16 июня в 2016 году ураган. В тот вечер ветер валил деревья, срывал крыши со старых домов.





Музею Заслонова не повезло: здание 1914 года постройки, давно требовавшее реконструкции, лишилось части крыши и обшивки стен. Ремонт старинного дома признали нецелесообразным. Экспозиция была разобрана, экспонаты перенесены в Музей истории и культуры Орши. Опустевшее здание было вскоре снесено.





Несколько поколений выросли на мужестве и стойкости Константина Заслонова. Все партизанские отряды в Чашниках, Сенно, Лепеле получали приказы именно от Заслонова. В лесах до сих пор немало землянок и лесных домов, в которых жили партизаны и сам Заслонов. В Орше знают, что его страшно боялись фашисты, любили и уважали в подполье и партизаны. Память про такого человека должна быть вечно жива! Про что мы будем рассказывать свои детям и внукам? — поделился с «Витебским курьером» активист из Орши Игорь Гришанов.





А начиналась история музея 1 августа 1948 года. Тогда по решению Совета Министров БССР в левом крыле Дома культуры железнодорожников состоялось открытие Мемориального музея Героя Советского Союза Константина Заслонова. Музей изначально занимал всего две комнаты. но быстро пополнялся экспонатами — их передавали партизаны-заслоновцы, а также Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной ойны. И вот 14 ноября 1952 года открылась обновленная экспозиция в отдельном здании по соседству с Домом культуры, где до этого располагался Дом пионеров.









В залах оршанского Музея Константина Заслонова. Фото 1967 и 1974 годов (фотоальбом «Орша» и историко-экономический очерк)





Во второй раз экспозиция обновилась в 1976 году по проекту художников В. Соловьева и Р. Малиновского. Развивался и сам музей: к 1989 году в нем насчитывалось около 8000 предметов (из них 5000 — основного фонда). 300 экспонатов были выставлены в 5 залах. Интересно, что вход в музей стоил 10 копеек.





Шестой зал музея использовался для временных экспозиций. Музей Константина Заслонова рассказывал не только о Великой Отечественной войне, имелся стенд «Орша сегодня».





Летом 2016 года старый музей Заслонова прекратил свое существование. Чтобы сохранить память о Герое, под экспозицию о Константине Заслонове был выделен зал в Музее истории и культуры Орши по адресу улица Ленина, 9. К сожалению, далеко не все оршанцы, не говоря уже о гостях города, знают об этом.









Экспозиция, посвященная Константину Заслонову в Орше. Фото 1989 (путеводитель «Мемориальный музей К.С. Заслонова») и 2019 (Сергей Мартинович) годов





Экспозиция, посвященная Константину Заслонову в Орше. Фото 1989 (путеводитель «Мемориальный музей К.С. Заслонова») и 2019 (Сергей Мартинович) годов





Понятно, что выставить все предметы из пяти залов в одном невозможно. Однако сотрудники Музейного комплекса истории и культуры Оршанщины сделали все возможное, чтобы представить на обозрение наиболее интересные предметы из старой экспозиции. Исторические газеты и фотографии времен войны, картины, диорамы, скульптуры Героя, его личные вещи — все это можно увидеть в Музее истории и культуры Орши.





Особый интерес представляет воссозданная обстановка комнаты в доме мастера С. Сеньковского, где с ноября 1941 по февраль 1942 года жил Константин Заслонов, ведя подпольно-диверсионную работу на железнодорожном узле оккупированной гитлеровцами Орши. Представлены в экспозиции и путеводители по музею Константина Заслонова разных лет, сами успевшие стать историей.





Какова дальнейшая судьба музея? По этому вопросу мнения расходятся. Как рассказала нам старший научный сотрудник музея Анна Сосновская, в планы по развитию города Орши включена постройка нового здания музея Константина Заслонова. В то же время «Беларусь сегодня» сообщила, что музей





будет обновляться в 2021 — 2023 годах. Для будущего музея уже и здание подобрали в центре Орши — на улице Мира, 6.









Орша. Здание на улице Мира, куда планируют перенести музей Константина Заслонова. Фото: Сергей Мартинович





Хочется верить, что эти планы осуществятся в ближайшее время. И это будет уже четвертое по счету здание музея Константина Заслонова.



