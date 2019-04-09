Разборки в санатории: минчанин стаканом выбил глаз жителю Олехновичей

Отбывать наказание обвиняемый должен в колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, минчанин обязан выплатить потерпевшему материальную компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.













МЛЫН.BY: Государственное обвинение в суде поддерживал помощник прокурора Молодечненского района Сергей Габрукович. Он рассказал корреспонденту





- Преступление было совершено 16 октября 2018 года в санатории «Сосновый Бор» городского поселка Радошковичи. Там отдыхал 39-летний житель Олехновичей, к которому приехал его 30-летний друг. Девушка, которая ведет дискотеки в санатории, пожаловалась мужчинам, что один из отдыхающих, 58-летний минчанин, ведет себя по-хамски. Провоцирует конфликты, пристает к женщинам, оскорбляет их.





По словам Сергея Габруковича, олехновичские мужчины 16 октября в баре подошли к этому минчанину, сделали ему замечание и предложили извиниться перед женщиной, которую он обидел. Тот согласился. Сказал, что принесет свои извинения, и конфликт как будто был улажен.





Через несколько минут обвиняемый взял возле барной стойки два стакана с напитками и подошел к столику мужчин из Олехновичей. Одним стаканом он ударил в глаз 30-летнему мужчине. От удара стакан разбился. Вторым пытался ударить его 39-летнего друга, однако не дотянулся до него и упал на стол.









30-летний потерпевший лишился глаза. Следствие обвинило жителя Минска по седьмому пункту второй части статьи 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное из хулиганских побуждении) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





За попытку ударить стаканом 39-летнего потерпевшего минчанин ответит по третьей части статьи 339 (Особо злостное хулиганство) УК РБ.





Обвиняемый ранее судим не был. Работал на одном из заводов столицы. После возбуждения уголовного дела был заключен под стражу. В камере следственного изолятора он будет находиться до вступления приговора в силу.





Приговор может быть обжалован и опротестован в Минском областном суде.



