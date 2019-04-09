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"Не королева, сама дойдет": Меркель оконфузилась на встрече с Мэй

10.04.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter, опубликовав видео инцидента. На кадрах видно, что лидер Германии забыла встретить Мэй, когда она приехала на место встречи.

"Не королева, сама дойдет": Меркель забыла встретить Мэй, пришлось потом специально выходить к фотографам, изображать радость", — прокомментировал Смирнов.
Дмитрий Смирнов
 
Как пишет OBOZREVATEL, накануне стало известно о прорыве Мэй по Brexit. Парламент одобрил ее предложение по выходу из ЕС, назначив новую дату.


 
 
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Канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
 
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