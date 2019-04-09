"Не королева, сама дойдет": Меркель оконфузилась на встрече с Мэй

Twitter , опубликовав видео инцидента. На кадрах видно, что лидер Германии забыла встретить Мэй, когда она приехала на место встречи. Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в, опубликовав видео инцидента. На кадрах видно, что лидер Германии забыла встретить Мэй, когда она приехала на место встречи.





"Не королева, сама дойдет": Меркель забыла встретить Мэй, пришлось потом специально выходить к фотографам, изображать радость", — прокомментировал Смирнов.

Дмитрий Смирнов

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пишет OBOZREVATEL, накануне стало известно о прорыве Мэй по Brexit. Парламент одобрил ее предложение по выходу из ЕС, назначив новую дату. КакOBOZREVATEL, накануне стало известно о прорыве Мэй по Brexit. Парламент одобрил ее предложение по выходу из ЕС, назначив новую дату.



