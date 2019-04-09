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"Не королева, сама дойдет": Меркель оконфузилась на встрече с Мэй
Источник материала: Партизан
Канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в
"Не королева, сама дойдет": Меркель забыла встретить Мэй, пришлось потом специально выходить к фотографам, изображать радость", — прокомментировал Смирнов.
Дмитрий Смирнов
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Канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
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