ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятник-бюст Алесю Адамовичу будет

10.04.2019 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст белорусскому писателю.


Так выглядел макет бюста в прошлом году / babruysk.by

Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст Алесю Адамовичу (1927-1994). Он должен появиться в поселке Глуша на малой родине известного белорусского писателя (Алесь Адамович похоронен на местном кладбище). Об этом в Facebook сообщил общественный активист Андрусь Архипенко. Ответ из райисполкома он получил 9 апреля. Дата установления ещё неизвестна. Возможно, что это произойдёт 3 сентября, в день рождения Адамовича, пишет Еврорадио.


"Прыпынак Адамовіча" / svaboda.org
Проект установления бюста в Глуше возник в начале 2018 года. Собирались подписи, деньги, получались разрешения (в том числе и из Минкульта), проводился конкурс эскизов. Прошлой осенью в посёлке появился арт-объект "Остановка Адамовича".


 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст белорусскому писателю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Шокирующие и откровенные: какие экспериментальные театральные постановки покажут в Минске этой весной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика