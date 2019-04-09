Памятник-бюст Алесю Адамовичу будет





Т ак выглядел макет бюста в прошлом году / babruysk.by





сообщил общественный активист Андрусь Архипенко. Ответ из райисполкома он получил 9 апреля. Дата установления ещё неизвестна. Возможно, что это произойдёт 3 сентября, в день рождения Адамовича, пишет Еврорадио. Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст Алесю Адамовичу (1927-1994). Он должен появиться в поселке Глуша на малой родине известного белорусского писателя (Алесь Адамович похоронен на местном кладбище). Об этом в Facebookобщественный активист Андрусь Архипенко. Ответ из райисполкома он получил 9 апреля. Дата установления ещё неизвестна. Возможно, что это произойдёт 3 сентября, в день рождения Адамовича,Еврорадио.









"Прыпынак Адамовіча" / svaboda.org

Проект установления бюста в Глуше возник в начале 2018 года. Собирались подписи, деньги, получались разрешения (в том числе и из Минкульта), проводился конкурс эскизов. Прошлой осенью в посёлке появился арт-объект "Остановка Адамовича".



