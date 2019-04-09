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Памятник-бюст Алесю Адамовичу будет
Источник материала: Партизан
Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст белорусскому писателю.
Так выглядел макет бюста в прошлом году / babruysk.by
Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст Алесю Адамовичу (1927-1994). Он должен появиться в поселке Глуша на малой родине известного белорусского писателя (Алесь Адамович похоронен на местном кладбище). Об этом в Facebook
"Прыпынак Адамовіча" / svaboda.org
Проект установления бюста в Глуше возник в начале 2018 года. Собирались подписи, деньги, получались разрешения (в том числе и из Минкульта), проводился конкурс эскизов. Прошлой осенью в посёлке появился арт-объект "Остановка Адамовича".
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Бобруйские власти разрешили установить памятник-бюст белорусскому писателю.
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