Шокирующие и откровенные: какие экспериментальные театральные постановки покажут в Минске этой весной

сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Центре визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн». Премьеры экспериментальных постановок «Стражи Тадж-Махала», «Песнь песней» состоятся этой весной в столице в рамках проекта «Т.О.К.»,корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Центре визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн».





Кроме этого зрители увидят «Опиум», «С училища» и «Крестовыйпоходдетей». Также впервые в «Т.О.К.» Антон Макуха представит документальную видеочитку по пьесе «Арчи и Кэт». Все мероприятия пройдут в культурном хабе «Оk16» (ул. Октябрьская, 16).





Новую афишу «Т.О.К.» открывают «Стражи Тадж-Махала». Два друга стоят на страже легендарной индийской жемчужины — сооружения мировой архитектуры. Два простых парня, позади которых блистательное творение рук человека, должны выбрать: нарушить правила или предать друга, обернуться или остаться в неведении. Режиссер спектакля — многократный номинант и лауреат премии «Золотая маска» Александр Янушкевич. В апреле «Стражи Тадж-Махала» пройдут дважды. На показ 14 апреля все билеты распроданы, но вы еще можете успеть посмотреть спектакль 15 апреля, или 20-го, или 21 мая.









В 2016 году центр «АРТ Корпорейшн» запустил крауд-кампанию по сбору средств на самый честный спектакль. Спустя три года получившаяся в результате постановка «Опиум» празднует свой день рождения. Посмотреть или пересмотреть ее можно 17 апреля и 13 мая. В спектакле рассказывается про обычную белорусскую семью Коваленко: мать и два сына. Вроде бы все нормально: старший работает, обеспечивает семью, младший готовится поступать в университет в Минске. Герои постановки ежедневно борются за вещи естественные и необходимые, что дается нелегко…





23 апреля и 15 мая минчане увидят скандальный и чувственный акт в одном действии — «Песнь песней». Режиссер проекта — победитель Национальной театральной премии («Лучший режиссер» в номинации «Театр кукол») Юра Диваков. Марта Голубева и Эльдар Бекиров покажут, как состояние любви обостряет запахи и звуки, учащает сердцебиение, заставляет тело двигаться в такт другому телу, дрожать от страха, болеть от неразделенных чувств и нарушать все запреты. Красота романтических чувств, естественность тела как проводника человеческих эмоций и желаний — все это в проекте «Песнь песней».





Что вы знаете о любви? Путь любви начинается с поступка и продолжается обоюдной ответственностью. Попытка ответить на извечный вопрос, что же это такое, — в документальном видеочтении пьесы «Арчи и Кэт» современного грузинского автора Димитрия Учанеишвили. Режиссер Антон Макуха задумал проект, где в роли главных героев пьесы — реальные театральные пары. Анастасия Гудей и Анатолий Лагутенков, Павел Павлють и Марта Голубева прочитают «Арчи и Кэт», находя в тексте собственные истории. В роли детективов — Игорь Шугалеев и Александр Шаров. Посмотреть видеочитку и «поспорить» с режиссером о любви можно будет 24 апреля.





Сразу после больших майских выходных горожан приглашают совершить путешествие во взрослый мир. Действительно ли жизнь — веселый карнавал? Узнаем 10 мая на показе непредсказуемого спектакля Юры Дивакова «Крестовыйпоходдетей». В самые тяжелые времена человечество отчаянно нуждается в вере. В средневековой французской деревне Мэр царит голод и бедность. Сплетение человеческих пороков сталкивается с чистотой и наивностью детства, череда случайных встреч и откровений приобретает необратимые последствия, и вот уже дети становятся оружием в руках Божественного провидения.





14 мая можно познакомиться с Танькой из ПТУ. На площадке «Оk16» — «С училища» в постановке Александра Марченко. Тусовки в городском хабе, стрижки в барбершопе, зависание в социальных сетях, выгорание или просто скука, спасти от которой может очередное развлечение. Молодая и дикая Танька пытается жить по правилам, но все идет не по плану. Ставки сделаны, видеотрансляция включена и личная жизнь перестает принадлежать только двум людям. Тусовки в городском хабе, стрижки в барбершопе, зависание в социальных сетях, выгорание или просто скука, спасти от которой может очередное развлечение. Молодая и дикая Танька пытается жить по правилам, но все идет не по плану. Ставки сделаны, видеотрансляция включена и личная жизнь перестает принадлежать только двум людям.



