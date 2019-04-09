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Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле

10.04.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как перадает, РИА Новости, правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.

Согласно данным с сайта Центризбиркома, "Ликуд" набирает 27,59%, оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван" - 26,04% после обработки 2 миллионов 753 тысяч 32 бюллетеней, соответствующих примерно 43% израильтян, имеющих право голоса.

Центризбирком еще не пересчитывал публикуемые им цифры в число депутатских мандатов.
Предварительные результаты пока расходятся с данными опросов на выходе с избирательных участков. Проводившиеся основными местными телеканалами exit polls отдавали лидерство с небольшим перевесом "Кахоль-Лаван", но сулили "Ликуду" лучшие шансы на поддержку парламентского большинства, необходимого для формирования правительства.

Лидеры обеих партий, Нетаньяху и Бенни Ганц, уже выступили с победными речами. Обращаясь к ликующим соратникам, каждый из них объявил о намерении стать следующим премьер-министром.


В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.


 
 
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Как перадает, РИА Новости, правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые...
 
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