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США начали готовиться к космической войне с Россией

10.04.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности США. Об этом заявил исполняющий обязанности главы американского минобороны Патрик Шэнахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спринг, передает The Washington Examiner.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По его словам, исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности вооружений в космосе. «Наши соперники осуществляют милитаризацию космического пространства, тем самым пытаясь поставить под угрозу силы США», — подчеркнул он.

С этой целью страны разрабатывают различные типы вооружений для применения в космосе. В частности, Китай и Россия создают лазерные и ракетные вооружения, а также средства, способные заглушать сигналы, нарушать работу навигационных систем и осуществлять кибератаки против космических спутников, пишет Лента.ру.

Шэнахан добавил, что Пекин и Москва активно выступают за заключение в ООН международных соглашений, которые они не будут соблюдать. «Из-за их действий космос — это больше не убежище, а поле боя. Это не будущая и гипотетическая угроза, а настоящая», — сказал он.

Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать, заверил представитель минобороны. По его словам, США начнут наращивать военную мощь в космосе.

В феврале разведывательное управление минобороны США уже сообщало о потенциальной угрозе со стороны России в космосе. Тогда Вашингтон высказывал опасения относительно Ирана и КНДР. По мнению разведки, поддержка независимого потенциала космических запусков нужна им для тестирования технологий баллистических ракет.


 
 
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Российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности США. Об этом заявил исполняющий обязанности главы американского минобороны Патрик Шэнахан...
 
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