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Сколько граждан Беларуси находится в России

10.04.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская академия народного хозяйства и государственной службы выпустила очередной аналитический сборник с мониторингом социально-экономического положения в России.

В сборнике приведено количество граждан Беларуси, находящихся в России по годам с 2015 по 2019.
Так, на начало 2015 года в России находились 517828 белорусов, пишет НН.

2016 год — 649276.

2017 год — 697797.
2018 год — 643756.

2019 год — 650238 граждан Беларуси.

Также в сборнике есть данные по миграционному приросту населения России по странам с 2012 по 2018 год.

Такие цифры были по Беларуси.

2012 год — 10,2 тысячи человек.

2013 год — 3,8 тысячи человек.

2014 год — 6,8 тысячи человек.

2015 год — 4,9 тысячи человек.

2016 год — 2,1 тысячи человек.

2017 год — 11,8 тысячи человек.

2018 год — 7,2 тысячи человек.



 
 
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы выпустила очередной аналитический сборник с мониторингом социально-экономического положения...
 
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