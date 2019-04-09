Сколько граждан Беларуси находится в России

В сборнике приведено количество граждан Беларуси, находящихся в России по годам с 2015 по 2019.

пише т НН. Так, на начало 2015 года в России находились 517828 белорусов,т НН.





2016 год — 649276.





2017 год — 697797.

2018 год — 643756.





2019 год — 650238 граждан Беларуси.





Также в сборнике есть данные по миграционному приросту населения России по странам с 2012 по 2018 год.





Такие цифры были по Беларуси.





2012 год — 10,2 тысячи человек.





2013 год — 3,8 тысячи человек.





2014 год — 6,8 тысячи человек.





2015 год — 4,9 тысячи человек.





2016 год — 2,1 тысячи человек.





2017 год — 11,8 тысячи человек.





2018 год — 7,2 тысячи человек.







