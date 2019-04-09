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Сколько граждан Беларуси находится в России
Источник материала: Партизан
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
В сборнике приведено количество граждан Беларуси, находящихся в России по годам с 2015 по 2019.
Так, на начало 2015 года в России находились 517828 белорусов,
2016 год — 649276.
2017 год — 697797.
2018 год — 643756.
2019 год — 650238 граждан Беларуси.
Также в сборнике есть данные по миграционному приросту населения России по странам с 2012 по 2018 год.
Такие цифры были по Беларуси.
2012 год — 10,2 тысячи человек.
2013 год — 3,8 тысячи человек.
2014 год — 6,8 тысячи человек.
2015 год — 4,9 тысячи человек.
2016 год — 2,1 тысячи человек.
2017 год — 11,8 тысячи человек.
2018 год — 7,2 тысячи человек.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы выпустила очередной аналитический сборник с мониторингом социально-экономического положения...
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