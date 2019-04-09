Правозащитники сообщили о существенном снижении числа казней в мире, и о росте — в Беларуси

При этом в Беларуси количество казней выросло. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе неправительственной организации Amnesty International.





В общей сложности, как подчеркивается в ежегодном исследовании, количество казней в мире сократилось с 993 в 2017 году до как минимум 690 в 2018 году. «В целом данные за 2018 год показывают, что применение смертной казни определенно снижается и что по всему миру предпринимаются эффективные шаги для того, чтобы положить конец этому жестокому и бесчеловечному наказанию», — говорится в докладе.





Как заметил в этой связи генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду, «резкое сокращение общего числа казней в мире доказывает, что даже страны, от которых этого меньше всего ждешь, начинают менять свои подходы и понимать, что смертная казнь — это не решение проблемы». В частности, как отмечается в докладе, после внесения изменений в закон о борьбе с наркотиками число казней в Иране, стране, где смертная казнь применяется часто, уменьшилось на 50%. В Ираке, Пакистане и Сомали также отмечено значительное снижение числа смертных приговоров.





В то же время правозащитники отметили рост количества казней в таких странах, как Беларусь (как минимум четыре), Сингапур (13), США (25) и Южный Судан (как минимум семь), а в Японии зафиксировано самое большое количество казней за многие годы (15). Помимо этого, Таиланд привел в исполнение смертный приговор впервые с 2009 года.





«Я призываю все страны, которые до сих пор применяют смертную казнь, действовать решительно и немедленно прекратить применение этого отвратительного наказания», — заметил в этой связи Найду.

Где казнят больше всего

Как отмечается в исследовании, страной, где казнят больше всего людей, остается Китай. Вместе с тем в НПО обращают внимание на то, что подлинный масштаб применения смертной казни в Китае неизвестен, поскольку данные об этом являются государственной тайной. По оценкам Amnesty International, на территории КНР «ежегодно тысячам людей выносят смертные приговоры, и тысячи людей казнят».





Вслед за Китаем в список стран, где в 2018 году было исполнено наибольшее количество смертных приговоров, вошли: Иран (как минимум 253), Саудовская Аравия (149), Вьетнам (как минимум 85) и Ирак (как минимум 52).









Amnesty International также выразила обеспокоенность резким ростом числа смертных приговоров, вынесенных в некоторых странах в 2018 году. Так, в Ираке их число выросло в четыре раза — с 65 в 2017 году до 217 в 2018. В Египте число вынесенных смертных приговоров возросло более чем на 75% — с 402 в 2017 году до 717 в 2018 году.





Что касается КНДР, то в Amnesty International заявили, что «людей продолжали казнить», однако подтвердить эту информацию не представляется возможным.





Беларусь

Беларусь остается единственным в Европе и СНГ государством, где применяется смертная казнь. С 1990 года в Беларуси было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.





В 2017 году в Беларуси привели в исполнение два смертных приговора.





В 2018 году в Беларуси казнили четырех человек: неоднократно судимого жителя Наровли Алексея Михаленю, который в марте 2016 года совершил убийство соседей-пенсионеров; Виктора Летова, который в 2017 году был признан виновным в убийстве сокамерника в исправительной колонии в Глубоком, а также двух фигурантов дела «черных риелторов» Семена Бережного и Игоря Гершанкова.





В январе 2019 года в Беларуси был вынесен очередной смертный приговор — 36-летний бобруйчанин Александр Осипович был приговорен к смертной казни за убийство двух девушек с особой жестокостью.





По данным правозащитников, помимо Осиповича, сейчас в камере смертников остаются признанные виновными в убийстве трех человек Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.





«Рассматривая смертную казнь как явление исключительное (смертные приговоры в большинстве своем выносятся за убийство, как правило, двух и более лиц, по совокупности других тяжких и особо тяжких преступлений), Беларусь последовательно идет по пути ограничения ее применения», — сообщили недавно в Администрации президента. Вместе с тем в Беларуси «не произошло кардинального изменения общественного мнения по вопросу смертной казни. В этой связи вопрос введения моратория на применение наказания в виде смертной казни необходимо решать только с учетом мнения населения нашей страны».





Последний раз мнение белорусов по поводу смертной казни массово изучалось на референдуме 1996 года. Тогда на голосование вынесли вопрос: «Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?». 80% ответили «нет», и лишь 17% — положительно.



