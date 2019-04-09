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Позняк, как и Лукашенко, на украинских выборах ставит на Порошенко
Источник материала: Партизан
Лидер Консервативно-христианской партии-БНФ Зенон Позняк, как и Александр Лукашенко, на украинских президентских выборах ставит на действующего президента Петра Порошенко.
"Приходится выбирать между плохим и худшим, — пишет белорусский политик-политэмигрант. — Чувства настроены против Порошенко, но национальные интересы в этих обстоятельствах рационально требуют голосовать за Порошенко".
Позняк критически относится к Владимиру Зеленскому, сопернику Порошенко: "Такое впечатление, что общество ослепло или наелось белены — голосуют за личность (комика Зеленского), которая по природе не предназначена для государственной деятельности. И это очевидно с первого взгляда".
Политик недоумевает, как у "змагарного народа" появилось "легкомыслие". Он не может поверить, что в Украине "выросло тупое поколение". Зенон Позняк допускает, что на президентские выборы в Украине существенно повлияла российская пропаганда. А их результат, отмечает он, имеет "наибольшее значение для Беларуси".
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Лидер Консервативно-христианской партии-БНФ Зенон Позняк, как и Александр Лукашенко, на украинских президентских выборах ставит на действующего президента Петра...
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