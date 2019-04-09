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Пастухов: Если верить милиции, белорусы – самые злостные нарушители законности в мире

10.04.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси с каждым годом из бюджета все больше денег выделяется на правоохранительные органы, а их численность одна из самых высоких в мире.

Пастухов: Если верить милиции, белорусы – самые злостные нарушители законности в мире

При этом число правонарушений в Беларуси остается немалым. Почему?

 

 По официальной статистике, количество зарегистрированных преступлений в Беларуси в 2018 году сократилось на 2,9%. Произошло это за счет снижения количества тяжких преступлений, пишет Затра твоей станы. Число менее тяжких преступлений, наоборот, растет, а по административным правонарушениям — белорусы среди мировых лидеров. 

Страна правонарушителей 

В прошлом году милиция составила более 3,5 миллионов протоколов об административных правонарушениях. Уголовных дел в 2018 году было возбуждено  около 50 тысяч.

 

— Это очень высокие показатели, особенно если учитывать, что у нас одна из самых высоких в мире доля правоохранителей на душу населения, — заявил на дискуссии «Предстоящие выборы как инструмент изменений в сфере безопасности Беларуси» руководитель аналитического проекта «Belarus Security Blog» Андрей Поротников.

 

По данным ООН, в Беларуси на 100 тысяч жителей приходится 1 442  милиционера. Для сравнения, в России на 100 тысяч человек — около 500, в Финляндии – 132, среднемировой же показатель — около 300.

 

— Если верить милиции, белорусы — самые злостные нарушители законности в мире. На самом деле это совсем не так, — рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси  Михаил Пастухов.

 

По его словам, это все результат «палочной дисциплины», которая принята в правоохранительных органах.

 

— Все органы (от милиции до прокуратуры и судов) каждый месяц отчитываются о достигнутых результатах — сколько правонарушений было совершено, сколько раскрыто, сколько человек привлечено к ответственности. И эти цифры должны расти, — рассказывает Михаил Пастухов.

 

В результате милиция фактически выполняет задание по отлову людей, которые совершают мелкие правонарушения.


 


Также план выполняют за счет тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы. Милиция следит за ними и за минимальную провинность с ва отправляет в тюрьму. По статистике, 12% белорусских заключенных, находящихся в заключении, совершили преступление повторно. 

Искаженная система контроля 

Основная причина такого положения вещей в деградации общественно-политической системы Беларуси, уверены эксперты.

 

—Судебный контроль над милицией практически отсутствует, контроль за  работой правоохранительных органов фактически осуществляют только сами правоохранительные органы, — рассказывает Михаил Пастухов.

 

В результате, рядовые сотрудники милиции вынуждены порой, нарушая закон, исполнять приказы и выполнять месячные планы по отлову правонарушителей.

 

Кроме того, на милиционеров возложено также множество задач, не связанных с их профессиональной деятельностью. Например, поддержание в пристойном виде зданий УВД.

 

— Денег на это не выделяется, и как ты это будешь делать – твоя проблема. Но начальство очень жестко наказывает если, например, не покрашены стены, — рассказывает Андрей Поротников.

 

Такая система подталкивает сотрудников милиции к служебным нарушениям.

 

— Милиционеры идут к коммерсантам, просят деньги на краску для одного кабинета, потом для другого, а потом входят во вкус и просят краску уже для собственной дачи, — говорит руководитель «Belarus Security Blog».

 

Выходом из этой ситуации, по мнению экспертов, может стать придание милиции большей самостоятельности и изменение системы контроля за ее деятельностью.

 

—В идеале было бы правильно восстановить надзор со стороны парламента и органов местного самоуправления. Чтобы депутаты на конкурсной основе  назначали начальников центральных и районных органов внутренних дел. Парламентский контроль создаст множество «красных флажков»  против неправомерных действий милиции, — уверен Михаил Пастухов.

 

В противном случае Беларусь будет обречена на высокий уровень преступности и произвол со стороны правоохранительных органов, считают участники дискуссии.

 
 
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В Беларуси с каждым годом из бюджета все больше денег выделяется на правоохранительные органы, а их численность одна из самых высоких в мире.
 
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