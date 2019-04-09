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Колодинский снова стал главным тренером женской сборной по спортивной гимнастике

10.04.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валерий Колодинский снова стал главным тренером женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике, информирует пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.

Он возглавлял белорусскую сборную в 1996-1997 и 2002-2004 годах. После почти десяти лет жил и работал в Австралии, на родину вернулся в 2013-м .

Сейчас от Колодинского ожидают, что он даст новый импульс развитию спортивной гимнастики. Опытный тренер хочет наладить связь столицы и регионов. С этой целью он совершит поездку по стране, посмотрит, как работают тренеры, в каких условиях занимаются гимнастки.

 
 
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Валерий Колодинский снова стал главным тренером женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике, информирует пресс-служба Белорусской ассоциации гимнастики.
 
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