«Тайные советские космонавты». Кто летал в космос до Юрия Гагарина?

Источник материала: Аргументы и факты

В странах бышего СССР есть немало сторонников так называемой «теории лунного заговора», согласно которой американские астронавты никогда не высаживались на Луне, а все съемки, сделанные на спутнике Земли, — не более чем постановка, осуществленная силами Голливуда при участи знаменитого режиссера Стэнли Кубрика.

Но еще раньше «лунного заговора» на Западе появилась история о «тайных советских космонавтах», якобы погибших до полета Юрия Гагарина.

«Улетели, погибли, засекречены»

Об этой теории у нас говорят куда менее охотно, ведь она задевает самолюбие. Но в западных странах материалы о «тайных советских космонавтах» периодически публикуются по сей день. Особенно часто подобные статьи появляются в канун Дня космонавтики.

После того как в 1957 году СССР запустил на орбиту первый спутник, пошли разговоры о том, что вскоре в космос полетит и человек. В конце 1959 года в итальянских СМИ появились сообщения о том, что в СССР были предприняты несколько попыток запуска человека на баллистической ракете. Все они, по утверждению итальянцев, закончились неудачами. В публикациях приводились и имена погибших покорителей космоса: Алексей Ледовский, Сергей Шиборин, Андрей Митков и Мария Громова.

Но настоящий бум таких публикаций начался уже после полета Юрия Гагарина. Американские и британские репортеры, ссылаясь на информированные источники, утверждали: Гагарин не был первым или вообще не летал в космос!

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Тайна как повод для слуха

Истории о трагической гибели советских космонавтов сопровождались указаниями дат запуска, обстоятельств катастрофы, а главное — именами погибших. В итоге количество похороненных западной прессой перевалило за десяток.





Cоветская межпланетная станция «Венера-1» Источник: Commons.wikimedia.org / Armael

Появлению таких слухов способствовала строгая секретность, которой была окутана советская космическая программа. Например, и это вполне достоверный факт, о неудачных запусках в СССР вообще предпочитали не сообщать либо сообщали неточную информацию. Так, когда 4 февраля 1961 года советская межпланетная станция «Венера-1» не смогла уйти с земной орбиты из-за отказа разгонного блока, появилось сообщение ТАСС о «запуске „тяжёлого спутника 01“ и успешном выполнении поставленных при этом научно-технических задач». Кстати, как раз-таки февральский запуск 1961 года даст почву для новой сенсации в Италии: местные радиолюбители заявят, что приняли сигналы, которые при расшифровке оказались звуками сердцебиения умирающего человека.

Списки «тайных советских космонавтов» пополнялись: Петр Долгов, Алексей Белоконов, Геннадий Михайлов, Алексей Грачев.

«Секретный полет и плен» летчика Ильюшина

Самым же известным «тайным космонавтом» стал Владимир Ильюшин, сын знаменитого авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Ильюшин-младший был знаменитым летчиком-испытателем, работавшим в ОКБ Сухого. В 1960 году Владимир Ильюшин, установивший на новейших самолетах целую серию мировых рекордов, был удостоен звания Героя Советского Союза.

Согласно публикациям в западных СМИ, Ильюшин якобы стартовал с Байконура на космическом корабле «Россия» 7 апреля 1961 года. После трех витков полета космонавт потерял сознание и наземные службы спустили корабль с орбиты в автоматическом режиме. Посадка была неудачной, спускаемый аппарат приземлился в Китай, раненый советский космонавт оказался в плену у Мао Цзедуна, требовавшего от него раскрытия космических секретов. Другая версия этой истории гласит, что Ильюшин приземлился в СССР, но был тяжело ранен и представить его публике в таком виде было невозможно. Поэтому миру показали спешно подобранного улыбчивого старшего лейтенанта, которого звали Юрий Гагарин.

Пожалуй, из всех «тайных космонавтов» в Ильюшина верили больше других. Настолько, что его имя в качестве первого космонавта Земли даже, как пишут некоторые, указывалось в Книге Гиннесса.

На самом деле Ильюшин попал в катастрофу в 1960 году, и не авиационную или космическую, а в автомобильную. В машину летчика врезалось авто с нетрезвой компанией, и Ильюшин серьезно пострадал. В авиацию он уже не должен был вернуться. Лечили Героя Советского Союза всеми доступными средствами. На реабилитацию он ездил в Китай, отсюда и рассказы про «пленника Мао». Владимир Ильюшин все-таки вернулся к работе летчика-испытателя. Он, конечно, был наслышан о своем «космическом подвиге» и всегда относился к нему с юмором.

Прыжок со стратостата: что случилось с Петром Долговым

В списке «тайных советских космонавтов» есть один испытатель, который действительно погиб: это Петр Долгов. Случилось это, однако, не в космосе, и не до, а после полета Гагарина.

Старший инструктор-испытатель парашютной техники Научно-исследовательского института ВВС СССР полковник Долгов 1 ноября 1962 года погиб во время экспериментального прыжка с парашютом со стратостата «Волга» с высоты 28 600 м. Его напарник Евгений Андреев приземлился благополучно, а вот Долгов достиг земли уже мертвым. Как потом было установлено, при выходе из гондолы стратостата испытатель повредил скафандр, который разгерметизировался. На такой высоте это привело к его немедленной гибели.

С Ильюшиным и Долговым все ясно, а что же с другими фамилиями?

Испытатели «превращаются» в космонавтов

Отечественные исследователи, бившиеся над этой проблемой, выяснили, что Геннадий Заводовский, Иван Качур, Алексей Белоконов, Алексей Грачев, Геннадий Михайлов — это техники-испытатели Института авиационной и космической медицины, работавшие там в конце 1950-х — начале 1960-х годов. В их задачу входило тестирование различных тренажеров и методик, которые были использованы для подготовки настоящих космонавтов. В их отношении режим секретности был несколько ниже, поэтому об испытателях появлялись статьи в ряде советских СМИ. На Западе о них вспомнили, когда понадобились истории о «тайных космонавтах». Сами испытатели даже спустя годы могли услышать по «Голосу Америки» программы, где рассказывалось об их «трагической гибели».

Сегодня документы, связанные с первыми годами советской космической программы, рассекречены, опубликованы воспоминания конструкторов, инженеров, космонавтов первого отряда. Судьбу каждого из первой двадцатки советских покорителей космоса можно полностью проследить.

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«Это моя вина ... Никого не вините»: как погиб Валентин Бондаренко

До полета Юрия Гагарина погиб только один член первого отряда космонавтов: 24-летний Валентин Бондаренко. Случилось это опять-таки не в космосе, а на земле.

23 марта 1961 года Бондаренко заканчивал десятисуточное пребывание в сурдобарокамере в НИИ-7 ВВС: так будущих космонавтов проверяли на устойчивость к одиночеству и тишине. Давление воздуха в сурдобарокамере было снижено, а насыщение кислорода повысили в два раза. Заканчивая очередной медицинский тест, Валентин снял закрепленные на теле датчики, протер места их закрепления смоченным в спирте ватным тампоном и неосторожно его выбросил. Ватка попала на спираль раскалённой электроплитки и мгновенно вспыхнула. В атмосфере почти чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. Бондаренко попытался самостоятельно потушить пожар, но на нем загорелся шерстяной тренировочный костюм. Открыть сурдобарокамеру быстро было невозможно из-за большого перепада давления. Когда Валентина вытащили, он оставался в сознании и все время повторял: «Это моя вина ... Никого не вините». Врачи сражались за его жизнь восемь часов, но полученные ожоги были слишком серьезными.

Сегодня со стопроцентной уверенностью можно говорить, что Юрий Гагарин действительно был первым космонавтом Земли. Но это не значит, что мифы умрут окончательно. Ведь и у нас многие продолжают верить, несмотря на факты, что американцев не было на Луне.