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В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома.
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Спасатели демонтировали стену, чтобы не случилось дальнейшего обрушения, которое могло бы травмировать людей.
В результате инцидента никто не пострадал, однако дом признан непригодным для проживания. Жильцов расселят в другое арендное жильё в Смолевичах.
Весной 2019 года в Солигорском районе обрушилась котельная.
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Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома. По сведениям МЧС Беларуси,...
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