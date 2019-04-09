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В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья

10.04.2019 10:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома.  

По сведениям МЧС Беларуси, трёхквартирный дом был построен в 1984 году, состоит на балансе Смолевичского ЖКХ и используется в качестве арендного жилья. Отмечается, что в доме в том числе проживает многодетная семья.  

В Смолевичском районе обрушилась стена дома, в котором проживала многодетная семья
Фото: МЧС Беларуси  

Спасатели демонтировали стену, чтобы не случилось дальнейшего обрушения, которое могло бы травмировать людей.  

В результате инцидента никто не пострадал, однако дом признан непригодным для проживания. Жильцов расселят в другое арендное жильё в Смолевичах.  

Весной 2019 года в Солигорском районе обрушилась котельная.  

Причиной произошедшего стал взрыв – здесь подробнее.  
 
 
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Новости Беларуси. Утром 9 апреля в агрогородке Слобода Смолевичского района обрушился участок кирпичного фронтона жилого дома.   По сведениям МЧС Беларуси,...
 
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