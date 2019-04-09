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В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Это современное 13-этажное здание больше чем на тысячу мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет всё: от тренажёров и столовой до библиотеки и комфортных жилых помещений. Предусмотрены даже комнаты для проживания инвалидов.
Проект оценивается в 45 миллионов рублей. Новое общежитие университету требовалось давно, оно позволит на 90 % обеспечить жильём иногородних и иностранных студентов.
Георгий Януль, начальник СУ-211 ОАО «Гроднопромстрой»:
Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Проект был разработан ещё 10 лет назад, затем начато строительство, но из-за отсутствия финансирования его пришлось остановить.
Проблема была озвучена главе государства осенью во время его визита в Гродно. Руководство университета тогда обратило внимание на нехватку общежитий для студентов, особенно иностранцев. В итоге средства на возведение здания были выделены из республиканского бюджета. Завершить все работы планируется в 2020 году.
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Новости Беларуси. Это современное 13-этажное здание больше чем на тысячу мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет всё: от тренажёров и столовой...
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