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В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

10.04.2019 10:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Это современное 13-этажное здание больше чем на тысячу мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет всё: от тренажёров и столовой до библиотеки и комфортных жилых помещений. Предусмотрены даже комнаты для проживания инвалидов.

В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

Проект оценивается в 45 миллионов рублей. Новое общежитие университету требовалось давно, оно позволит на 90 % обеспечить жильём иногородних и иностранных студентов.

В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

Георгий Януль, начальник СУ-211 ОАО «Гроднопромстрой»:
Сейчас ведутся работы по устройству буронабивных свай, устройства ростверка, в дальнейшем выйдем на монтаж фундаментных блоков. Где-то ориентировочно в мае будем заниматься фундаментными блоками стен подвалов.

В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Это строительство нового общежития, оно позволит нам не только улучшить условия проживания, сделать их более комфортными. Оно позволит привлечь больше иностранных студентов к нам в университет и увеличить доходы от экспорта образовательных услуг.

В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

Проект был разработан ещё 10 лет назад, затем начато строительство, но из-за отсутствия финансирования его пришлось остановить.

В Гродно возобновлено строительство общежития для студентов купаловского вуза

Проблема была озвучена главе государства осенью во время его визита в Гродно. Руководство университета тогда обратило внимание на нехватку общежитий для студентов, особенно иностранцев. В итоге средства на возведение здания были выделены из республиканского бюджета. Завершить все работы планируется в 2020 году.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Это современное 13-этажное здание больше чем на тысячу мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет всё: от тренажёров и столовой...
 
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