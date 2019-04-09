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Александра Савельева показала первое фото с новорождённым
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская певица Александра Савельева показала первое фото с новорождённым.
«Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас всё хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно – счастье безмерное!», –
Исполнительница сообщила, что у неё родился сын. Александра поблагодарила всех за поддержку, а также выразила огромную благодарность врачам, нескольким из них – поимённо.
«А знаете, кто ещё был со мной всё это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж, стойко выдержав всё от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное! Люблю», – рассказала о супруге певица.
Беременность Савельевой начали обсуждать довольно давно. Уже в январе исполнительницу
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Новости России. Российская певица Александра Савельева показала первое фото с новорождённым. «Милые мои, дорогие! Мы дома! И у нас всё хорошо! Мало что пока...
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