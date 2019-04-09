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Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля

10.04.2019 09:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля

Очередные встречи пройдут 10 апреля, а также 11 и 12 апреля. Одна из основных целей – проверить, как местные власти решают вопросы, которые жители районов направили в БелТА во время акции «Ваш вопрос Президенту» при подготовке к «Большому разговору» с главой государства.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан 10-12 апреля

10 апреля в Мингорисполкоме встречу с населением проведёт помощник Президента Виталий Прима. А 11 апреля в Смолевичском райисполкоме с гражданами встретится замглавы Администрации Президента Валерий Мицкевич.
 
 
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Новости Беларуси.  Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередные встречи...
 
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