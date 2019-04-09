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Александр Лукашенко: «Мастерские, молочно-товарные фермы, комплексы – им надо помогать»

10.04.2019 09:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изучить опыт закрепления убыточных сельхозпредприятий за сильными государственными и частными компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мастерские, молочно-товарные фермы, комплексы – им надо помогать»

Такое поручение Александр Лукашенко дал накануне во время посещения агрокомбината «Логойский» – филиала «Белнефтихима». Очевидно, что сотрудничество промышленников и аграриев даёт весомые результаты.

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Напомним, о таком шефстве речь шла и две недели назад в Шкловском районе на предприятии «Газовик-Сипаково». Александр Лукашенко подчеркнул: помогать хозяйствам надо, но рассчитывать необходимо, в первую очередь, на собственные силы.

Александр Лукашенко: «Мастерские, молочно-товарные фермы, комплексы – им надо помогать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие хозяйства убыточные, их надо закрепить за промышленными ещё. То есть МТЗ надо дать к 10 колхозам ещё 2-3. Железным дорогам ещё 2 дать. Конечно, руководители не хотят. Но надо помочь. Вот как он выкарабкается из этого. Да, у него тут аккуратненько. И доит, а раз доит, значит, и корма есть. Ну а здесь где ты возьмёшь деньги, чтобы в порядок всё привести.
Поэтому нам  хотим мы этого или нет  на мастерские, на молочно-товарные фермы, комплексы им надо помогать. А всё остальное, давайте ребята, вовремя пашите, вовремя убирайте.

Основной посыл разговора – во всём должен быть перспектива и развитие.

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Новости Беларуси. Изучить опыт закрепления убыточных сельхозпредприятий за сильными государственными и частными компаниями, сообщили в программе Новости «24...
 
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