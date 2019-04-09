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Александр Лукашенко: «Мастерские, молочно-товарные фермы, комплексы – им надо помогать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изучить опыт закрепления убыточных сельхозпредприятий за сильными государственными и частными компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое поручение Александр Лукашенко дал накануне во время посещения агрокомбината «Логойский» – филиала «Белнефтихима». Очевидно, что сотрудничество промышленников и аграриев даёт весомые результаты.
Напомним, о таком шефстве речь шла и две недели назад в Шкловском районе на предприятии «Газовик-Сипаково». Александр Лукашенко подчеркнул: помогать хозяйствам надо, но рассчитывать необходимо, в первую очередь, на собственные силы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основной посыл разговора – во всём должен быть перспектива и развитие.
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Новости Беларуси. Изучить опыт закрепления убыточных сельхозпредприятий за сильными государственными и частными компаниями, сообщили в программе Новости «24...
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