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В Индии госпитализирован 83-летний Далай-лама
Источник материала: СТВ
Новости мира. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV был доставлен в больницу для обследования.
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Сейчас Далай-лама проходит лечение, его состояние стабильно, предполагается, что мужчина проведёт в больнице 2-3 дня.
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Новости мира. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV был доставлен в больницу для обследования. Как сообщает Reuters, утром 9 апреля 83-летний Далай-лама почувствовал...
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