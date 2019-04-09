В Индии госпитализирован 83-летний Далай-лама

Источник материала: СТВ

Новости мира. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV был доставлен в больницу для обследования.

Как сообщает Reuters, утром 9 апреля 83-летний Далай-лама почувствовал ухудшение своего самочувствия. Тибетского духовного лидера обследовали в одной из больниц Нью-Дели. Врачи обнаружили у пациента инфекцию органов грудной клетки.

Сейчас Далай-лама проходит лечение, его состояние стабильно, предполагается, что мужчина проведёт в больнице 2-3 дня.