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В Индии госпитализирован 83-летний Далай-лама

10.04.2019 09:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV был доставлен в больницу для обследования.  

Как сообщает Reuters, утром 9 апреля 83-летний Далай-лама почувствовал ухудшение своего самочувствия. Тибетского духовного лидера обследовали в одной из больниц Нью-Дели. Врачи обнаружили у пациента инфекцию органов грудной клетки.  

Сейчас Далай-лама проходит лечение, его состояние стабильно, предполагается, что мужчина проведёт в больнице 2-3 дня.  
 
 
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Новости мира. Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV был доставлен в больницу для обследования.   Как сообщает Reuters, утром 9 апреля 83-летний Далай-лама почувствовал...
 
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