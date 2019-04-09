У парня из США с детства нет ног - это не помешало ему стать крутым борцом и бодибилдером

Источник материала: Tut.by

«Нет оправданий» — это девиз 21-летнего Зайона Кларка из США. У парня с детсва не развивается нижняя часть тела, но даже без ног он живет полноценной жизнью. Выигрывает турниры по борьбе, где на равных борется со здоровыми сверстниками, играет в студенческой группе на барабанах и поддерживает себя в прекрасной форме.