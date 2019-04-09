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У парня из США с детства нет ног - это не помешало ему стать крутым борцом и бодибилдером
Источник материала: Tut.by
«Нет оправданий» — это девиз 21-летнего Зайона Кларка из США. У парня с детсва не развивается нижняя часть тела, но даже без ног он живет полноценной жизнью. Выигрывает турниры по борьбе, где на равных борется со здоровыми сверстниками, играет в студенческой группе на барабанах и поддерживает себя в прекрасной форме.
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