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У парня из США с детства нет ног - это не помешало ему стать крутым борцом и бодибилдером

10.04.2019 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Нет оправданий» — это девиз 21-летнего Зайона Кларка из США. У парня с детсва не развивается нижняя часть тела, но даже без ног он живет полноценной жизнью. Выигрывает турниры по борьбе, где на равных борется со здоровыми сверстниками, играет в студенческой группе на барабанах и поддерживает себя в прекрасной форме. 

 
 
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