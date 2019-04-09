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Порошенко сдаст анализы экспертам ВАДА в "Олимпийском"

10.04.2019 11:17 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Петр Порошенко собирается прибыть на киевский стадион "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

"Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации президента Украины.

Ранее украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня 10 апреля прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

"Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК "Олимпийский" между 15 и 18 часами (15.00-18.00 - ИФ) и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории", - заявил он на совместной пресс-конференции с представителями VADA.

Как сообщалось, проведения медицинской экспертизы потребовал В.Зеленский в видеообращении к П.Порошенко, опубликованном 3 апреля вечером. Он подчеркнул, что кандидаты должны "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов". Помимо этого, он выдвинул ряд других условий для проведения теледебатов с оппонентом, среди которых - дебаты на НСК "Олимпийский".

Через несколько часов появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе. Спикер его избирательного штаба Олег Медведев на брифинге 4 апреля заявил, что президент в пятницу в 9:00 будет ждать своего оппонента в медицинском пункте на "Олимпийском" для сдачи анализов.

В этот же день вечером политконсультант В.Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что их штаб считает заангажированным медпункт в "Олимпийском", поэтому предложил пройти медицинскую экспертизу в одной из частных клиник Киева.

Утром 5 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Из-за того, что кандидаты сдавали анализы в различных клиниках, сторонники обоих практически сразу начали заявлять в соцсетях о недоверии к будущим результатам анализов ввиду возможной ангажированности медиков.

Позже Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency, WADA).

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко собирается прибыть на киевский стадион "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA. "Порошенко...
 
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