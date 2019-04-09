Белорусско-российское батальонное учение пройдет на полигоне Брестский

Источник материала: Интерфакс

Плановое двустороннее батальонное тактическое учение с боевой стрельбой пройдет на полигоне Брестский 16-18 апреля, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

"Замыслом учения предусмотрена отработка действий подразделений, в том числе совместных, по ведению контрдиверсионных действий и взятие под контроль условного района ответственности, поиску и уничтожению условных диверсионных разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В учении примут участие десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Для участия в мероприятии в Брест 9 апреля прибыла парашютно-десантная рота 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных сил РФ.

"Торжественная церемония открытия совместного учения состоится 15 апреля, а активная фаза пройдет с 16 по 18 апреля", - уточнили в Минобороны.