Надо ли делать прививку от кори взрослым?

Источник материала: Интерфакс

Разбушевавшаяся в европейском регионе корь, которая в 2018 году добралась и до Беларуси, одинаково пугает неприятностями и детей, и взрослых. Врачи утверждают, что единственный способ предотвратить болезнь – вакцинация. Причем озаботиться ею в преддверии сезона отпусков и путешествий рекомендуют не только детям, но и многим взрослым.





Кому надо сделать прививку от кори и зачем? Об этом рассказали замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан и заведующая отделением иммунопрофилактики РЦГЭиОЗ Вероника Высоцкая.

Как прививают от кори в Беларуси?

В соответствии с Национальным календарем прививок вакцинация от кори проводится комплексной вакциной КПК (корь-паротит-краснуха) всем детям дважды - в возрасте 1 года и 6 лет.

Полученные прививки дают гарантию на 95-98%, что ребенок не заболеет корью.

Привитый человек может заболеть корью?

Да, может. Но он гарантированно убережется от летального исхода (а таковых в Европе официально зарегистрировано уже 9) и серьезных осложнений.

У заболевших корью белорусов, которые были вакцинированы, корь протекает значительно легче, чем у тех, кому не были сделаны прививки.

Взрослым тоже нужны прививки от кори?

Многие взрослые уже защищены от вируса кори благодаря тем прививкам, которые получили в детстве. Однако перед выездом за границу и во избежание заражения медики советуют всем взрослым проверить свой прививочный статус, и в том случае, если там не значатся прививки от кори или зафиксирована только одна из них, пройти вакцинацию.

Что делать тем, кто точно не знает, была ли сделана у него прививка?

Выход при отсутствии данных о прививках и невозможности их восстановить – сделать анализ на антитела к кори. По его результатам можно судить о перенесенном заболевании или образовавшихся в результате вакцинации антителах.

За какой период до начала путешествия надо сделать прививку от кори?

Как минимум за две недели. Лучше – раньше, так как у некоторых людей иммунитет формируется с опозданием.

Как давно в Беларуси начали делать прививки от кори?

Противокоревой моновакциной жителей Беларуси начали прививать однократно с 1967 года. В 1984 начали использовать комбинированную вакцину и проводить ревакцинацию.

Имеют ли повышенный риск заболеть корью родившиеся до 1980 года, которых прививали только один раз или не прививали вовсе?

Имеют, но не все так страшно. Многие могли перенести корь в детстве, например, так как до 1990-х годов в Беларуси также регистрировались случаи кори.

Вырабатывается ли у переболевших корью пожизненный иммунитет?

Да, вырабатывается.

Во всех ли поликлиниках можно сделать прививку от кори?

Да. Если в какой-либо взрослой поликлинике будет отсутствовать вакцина от кори, ее закажут из детской, куда распределяют большинство вакцин.

Ирина Киеня