ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двум экс-премьерам Киргизии грозит до 20 лет колонии

10.04.2019 10:40 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Суд в Бишкеке огласил обвинение двум экс-премьерам Киргизии Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ киргизской столицы, по нему бывшим главам правительства страны грозит до 20 лет колонии, сообщил адвокат С.Исакова Нурбек Токтакунов

"В ходе сегодняшнего заседания стороной обвинения было оглашено обвинение двум обвиняемым - С.Исакову и Ж.Сатыбалдиеву. При этом описательно-мотивировочная часть совершенно одинаковая", - сказал Н.Токтакунов журналистам в среду.

По его словам, согласно предъявленным обвинениям в коррупции, бывшим премьерам грозит до 20 лет лишения свободы.

"Сторона защиты обратилась к суду с несколькими ходатайствами, но они не были удовлетворены. Был поднят вопрос о том, что все обвиняемые сидят в клетках. Это нарушение презумпции невиновности. Суд может применять международные нормы, нормы Конституции. Суду следовало удовлетворить ходатайство о том, чтобы подсудимые могли участвовать на процессе, не будучи за решеткой. Везде в развитых странах обвиняемые сидят вместе со своими адвокатами", - сказал защитник.

Говоря о позиции защиты, Н.Токтакунов заявил, что "по этому делу есть закон о ратификации соглашения о модернизации ТЭЦ Бишкека, поэтому все их (фигурантов - ИФ) действия подкреплены законом", и назвал направомочными действия стороны обвинения.

"Государственное обвинение тем самым ставит под сомнение этот закон. Но, они не могут этого делать, потому что прокуратура должна надзирать над точным исполнением законов. ГКНБ (Госкомитет нацбезопасности - ИФ) тоже не тот орган. В Конституционном суде можно оспаривать эти противоречия, парламент может отменить ранее принятые законы. Но ГКНБ не может подвергать сомнению принятый и действующий закон", - добавил Н.Токтакунов.

Со своей стороны адвокат С.Исакова Замир Жоошев заявил журналистам, сторона защиты настаивает на проведении международного аудита по модернизации ТЭЦ Бишкека.

"Сторона защиты не согласна с позицией прокуратуры, которая утверждает, что нет необходимости проведения международной экспертизы по модернизации ТЭЦ Бишкека. Мы говорим, что это политическое дело и внутри Киргизии мы не добьемся получения обоснованного, всестороннего и объективного заключения экспертов", - сказал З.Жоошев.

"В этой связи мы ходатайствовали, чтобы была проведена международная экспертиза, но ходатайство не было удовлетворено", - добавил адвокат.

В январе 2018 года было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.

По подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Ж.Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.

Кроме того, обвинение в коррупции было предъявлено экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову, которого обвинили в незаконном расходовании выделенных TBEA (китайская компания, осуществлявшая модернизацию ТЭЦ - ИФ) в рамках модернизации ТЭЦ средств на строительство школы. Другой экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов, фигурирует еще в двух уголовных делах, одно из которых также связано с его деятельностью на посту руководителя киргизской столицы.

Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии входили в близкое окружение экс-президента страны А.Атамбаева.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Бишкеке огласил обвинение двум экс-премьерам Киргизии Сапару Исакову и Жанторо Сатыбалдиеву по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ киргизской столицы, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Районный конкурс замещающих семей «Сердце отдаю детям»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • карго штаны мужские зауженные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика