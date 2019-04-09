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Белорусам стали доступны кредиты в приложении "МТС Деньги" без похода в банк

10.04.2019 10:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусам стали доступны онлайн-кредиты со смартфона, которые можно получить без посещения банка в течении нескольких минут. Инновационный проект реализовал телеком-оператор МТС вместе с Банком БелВЭБ на основе технологии открытых API. 

Белорусам стали доступны кредиты в приложении "МТС Деньги" без похода в банк
Мобильные кредиты выдают через приложение "МТС Деньги". Денежными средствами можно воспользоваться мгновенно и по своему усмотрению, например, оплатить товары и услуги онлайн. Если требуются наличные, нужную сумму можно снять по карточке в банкомате.

Срок и сумму кредита можно выбрать самостоятельно, а оформить — прямо в приложении с помощью опции "Online-кредит". После этого надо пройти упрощенную процедуру идентификации в Межбанковской системе идентификации (МСИ), заполнить кредитную анкету и ввести номер карты (mastercard или visa), эмитированной банками Беларуси. Ответ от банка придет в течение нескольких минут, и, если он будет положительным, — деньги поступят на карту.

Весь процесс полностью автоматизирован и происходит с помощью электронного документооборота и без участия сотрудников банка. Сервис работает в мобильной и web-версии приложения.

"Банк БелВЭБ стратегической целью определил внедрение именно продуктовых API, которые являются самыми сложными в части реализации и внедрения их в банковские процессы и одновременно самыми востребованными как для партнеров банка, так и для клиентов, — прокомментировал председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский. — Мы также определили для себя новый подход к выстраиванию бизнес-процесса с использованием продуктовых открытых API: обеспечение высокотехнологичного финансового сервиса в месте возникновения клиентской потребности. То есть Банк БелВЭБ будет присутствовать в так называемых Digital Points — точках цифрового контакта с клиентами. Которым, кстати, на сегодняшний день необходим не банк в классическом понимании, а удовлетворение их потребностей, что как раз и решается с помощью таких высокотехнологичных финансовых сервисов".

"Мобильные кредиты стали результатом совместных усилий банка и оператора связи. Они реализованы на основе открытых API, которые находят все большее применение в сфере финансов. Теперь наши абоненты могут без похода в банк получить онлайн-кредит, то есть нужную сумму прямо со смартфона", — отметил генеральный директор компании МТС Владимир Карпович.

Механизм онлайн-кредитов разработали и внедрили в рекордно сжатые сроки — всего за 3 месяца. В банковской сфере Беларуси открытые API применяются с 2018 года. С их помощью внешние приложения могут пользоваться внутренними данными банка. Сервис, разработанный Банком БелВЭБ и оператором связи — пример на рынке Беларуси в части реализации продуктовых API.

 
 
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Белорусам стали доступны онлайн-кредиты со смартфона, которые можно получить без посещения банка в течении нескольких минут. Инновационный проект реализовал...
 
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