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На грани исчезновения: топ-15 редких животных

10.04.2019 10:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Всемирный День защиты животных, призванный объединять усилия людей в сохранении животного мира нашей планеты и в защите прав домашних животных, отмечается 4 октября. Каждый день на Земле исчезают десятки представителей флоры и фауны. Один из способов борьбы за сохранение биоразнообразия на нашей планете – охрана редких и исчезающих видов растений и животных.

Cнежный барс (ирбис) – редкий, малочисленный вид. В Красной книге РФ ему присвоена первая категория – «вид, находящийся под угрозой исчезновения на пределе ареала». Общая численность снежного барса в России, по оценкам экспертов WWF (Всемирного фонда дикой природы), составляет не более 80-100 особей.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, самый крупный тигр в мире, единственный представитель вида, живущий в снегах. Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу, в России эти звери обитают только в Приморском и Хабаровском краях. По данным последней переписи, популяция редкого зверя в РФ насчитывает около 450 особей.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Дальневосточный леопард – подвид леопардов класса млекопитающих, отряда хищных, семейства кошачьих. Это один из самых редких представителей семейства кошачьих в мире. Многие специалисты считают дальневосточного леопарда самым красивым подвидом леопардов и часто сравнивают его со снежным барсом. Юг Приморского края – единственный в России ареал обитания дальневосточного леопарда. По данным последней переписи, в настоящее время в Уссурийской тайге обитает около 50 особей леопарда. Ученые многих стран и WWF озабочены вопросом сохранения вымирающего вида.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Манул – редкий хищник степей и полустепей Евразии – занесен в международную и российскую Красные книги. Этот дикий кот имеет статус, близкий к угрожаемому. По данным ученых, численность животного сокращается. Кроме того, ему угрожают браконьеры, существует угроза исчезновения подходящих мест обитания. В России находится самый северный ареал обитания этого животного, здесь манул встречается главным образом в горно-степных и пустынно-степных ландшафтах юго-востока республики Алтай, в республиках Тува, Бурятия, а также в юго-восточной части Забайкальского края.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Комодский варан – вид ящериц из семейства варанов, крупнейшая ящерица мировой фауны. Согласно одной гипотезе, именно вараны индонезийского острова Комодо послужили прототипом китайского дракона: взрослый Varanus Komodoensis может превышать три метра в длину и весить более полутора центнеров. Этот самый крупный ящер на Земле, который одним ударом хвоста убивает оленя, водится только в Индонезии и относится к числу исчезающих видов животных.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

За последние 20 лет численность суматранских носорогов сократилась примерно на 50% – из-за браконьерства и вырубки тропических лесов. В настоящее время в Юго-Восточной Азии обитает всего около 200 представителей этого вида. Всего в мире известно пять видов носорогов: три в Южной и Юго-Восточной Азии и два – в Африке. Все виды носорогов занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы. WWF в октябре этого года сообщил, что один из видов носорогов – яванский – был полностью уничтожен во Вьетнаме.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Логгерхед – вид морских черепах, единственный представитель рода логгерхедов, или головастых морских черепах. Распространен этот вид в водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, в Средиземном море, логгерхеда можно встретить на Дальнем Востоке (залив Петра Великого) и в Баренцевом море (в районе Мурманска). Мясо этой черепахи считалось далеко не самым вкусным, в пищу его употребляют только местные племена, а вот ее яйца являлись деликатесом. Их неограниченный сбор привел к очень серьезному сокращению численности этого вида черепах за прошедшие 50-100 лет. Этот вид черепахи занесен в список Конвенции о международной торговле видами диких флоры и фауны и в Красную Книгу, охраняется законами Кипра, Греции, США, Италии.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Калан, или морская выдра, — хищное морское млекопитающее семейства куньих, вид, близкий к выдрам. Калан обладает рядом уникальных особенностей приспособления к морской среде обитания, а также является одним из немногих животных-неприматов, использующих орудия. Каланы обитают на северных берегах Тихого океана в России, Японии, США и Канаде. В XVIII-XIX веках каланы из-за своего ценного меха подверглись хищническому истреблению, в результате чего вид оказался на грани исчезновения. В ХХ веке каланы были занесены в Красную книгу СССР, а также в охранные документы других стран. По состоянию на 2009 год охота на каланов практически запрещена во всех регионах мира. На каланов разрешено охотиться лишь коренному населению Аляски — алеутам и эскимосам, причем исключительно для поддержания народных промыслов и пищевого рациона, исторически сложившихся в данном регионе.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Зубр является самым тяжелым и крупным наземным млекопитающим на европейском континенте и последним европейским представителем диких быков. Его длина составляет 330 см, высота в холке до двух метров, а вес достигает одной тонны. Разрушение лесов, растущая плотность человеческих селений и интенсивная охота в XVII и XVIII веках истребили зубра почти во всех странах Европы. В начале XIX века дикие зубры оставались, очевидно, лишь в двух регионах: на Кавказе и в Беловежской пуще. Количество зверей составляло около 500 и в течение века снижалось, несмотря на охрану российскими властями. В 1921 г. вследствие анархии во время и после Первой мировой войны зубры были окончательно уничтожены браконьерами. В результате целенаправленной деятельности многих специалистов на 31 декабря 1997 г. в мире в условиях неволи (зоопарках, питомниках и прочих резерватах) находилось 1096 зубров, в вольных популяциях — 1829 особей. Красная книга МСОП относит данный вид к категории уязвимых, на территории России Красная книга (1998) ставила зубра в категорию 1 — находящиеся под угрозой исчезновения.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Африканская дикая собака, или, как ее еще называют, гиеноподобная, когда-то была распространена повсеместно в африканских степях и саваннах к югу от Сахары — от южного Алжира и Судана до крайней южной оконечности континента. Гиеновидная собака включена в Красную книгу Международного Союза Охраны Природы как малочисленный вид, находящийся под угрозой исчезновения.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Флоридская пума, наряду с остальными представителями своего подвида, занесена в Международную Красную книгу. Охота на нее запрещена, кроме того, животное включено в приложение II конвенции СИТЕС, которая регулирует торговлю редкими видами животных. Ранее пума заселяла территории на юге Северной Америки, а также Центральную и Южную Америку вплоть до Чили. При этом отдельная популяция существовала на территории Флориды. В 60-х годах прошлого века из-за отстрела и освоения природных территорий численность флоридских пум сократилась до 20-30 особей. Благодаря усилиям по сохранению этих некрупных диких кошек с характерными длинными лапами популяция в настоящее время составляет 100-160 особей.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Калифорнийский кондор — очень редкий вид птиц из семейства американских грифов. Калифорнийский кондор некогда был распространен по всему североамериканскому континенту. В 1987 году, когда был изловлен последний живущий на свободе кондор, их общее число составляло 27 особей. Однако, благодаря хорошему размножению в неволе, с 1992 года их вновь начали выпускать на свободу. На ноябрь 2010 года насчитывался 381 кондор, включая 192 птицы в дикой природе.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Орангутаны – представители древесных человекообразных обезьян, одни из близких родственников человека. К сожалению, орангутаны находятся под угрозой исчезновения в дикой природе, главным образом из-за продолжающегося уничтожения мест обитания. Несмотря на создание национальных парков, вырубка лесов продолжается. Другой серьезной угрозой является браконьерство.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Последние дикие лошади Пржевальского исчезли из природы в 1960-х годах, к тому времени они сохранялись только в пустынных районах Джунгарии – на границе Китая и Монголии. Но тысячу и более лет назад эти животные были широко распространены в степной зоне Евразии. В настоящее время в мире насчитывается всего около двух тысяч особей, содержащихся в зоопарках. В степях Монголии и Китая обитает еще около 300-400 лошадей, ведущих свое происхождение также от животных из зоопарков.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

Серый кит занесен в Красную книгу Российской Федерации. Киты обитают в северной части Тихого океана, совершая регулярные сезонные миграции. Эти морские животные – рекордсмены по дальности передвижений: за год кит проплывает в среднем 16 тысяч километров. При этом кит довольно тихоходен, его обычная скорость – 7-10 километров в час. По данным зоологов, максимальная зарегистрированная продолжительность жизни серого кита составила 67 лет.

На грани исчезновения: топ-15 редких животных

По материалам Inosmi.ru
 
 

 
 
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Всемирный День защиты животных, призванный объединять усилия людей в сохранении животного мира нашей планеты и в защите прав домашних животных, отмечается 4...
 
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