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«Радуйся, благодатная, Господь с тобой!..»

10.04.2019 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Радуйся, благодатная, Господь с тобой!..»
7 апреля православные христиане отметили двунадесятый (один из 12 главных) православный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Полное его название в церковной литературе – «Благовещение Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы, и Приснодевы Марии».
Праздник этот непреходящий (ежегодно отмечается в одно и то же время), так как отстоит ровно 9 месяцев от празднования Рождества Христова. После Рождества и Пасхи он – один из самых важных у христиан. Установлен Церковью в честь Благовещения Пресвятой Богородицы – в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что именно она станет матерью Сына Божьего. Он сказал: «Радуйся, Благодатная, ибо надлежит тебе родить сына, спасителя мира сего».
В тропаре (краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника) содержатся такие слова: «Сегодня начало нашего спасения и проявление бывшей от века тайны: Сын Божий становится Сыном Девы и Гавриил возвещает благую весть о благодати. Поэтому и мы с ним воскликнем Богородице: радуйся, обрадованная, Господь с Тобою». В кондаке праздника такие слова: «Тебе, высшей Военачальнице, избавившись от бед, мы, недостойные рабы Твои, Богородица, воспеваем победную и благодарственную песнь. Ты же, имеющая силу непобедимую, освобождай нас от всяких бед, чтобы мы взывали к Тебе: радуйся, Невеста, в брак не вступившая».
В этот день во всех православных храмах, домах верующих звучала благодарственная песня, возвеличивающая Богородицу, которую Церковь назвала Матерью всех народов. С верой, надеждой и любовью взывали люди к Ней.
…Многие кричевляне при-шли в этот день помолиться в храм Воскресения Христова. Праздничную Божественную Литургию возглавил нас-тоятель храма протоиерей Сергий Коростелев, сослужил ему протоиерей Иоанн Мозольков. Много в тот день было причастников. Красиво пел церковный хор. Небо над городом было такое чис-тое. Яркое солнце светило в вышине – в мир пришла благая весть.

 
 
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7 апреля православные христиане отметили двунадесятый (один из 12 главных) православный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Полное его название в
 
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